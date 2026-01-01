HeyForm es un moderno creador de formularios de código abierto que crea interfaces conversacionales atractivas donde las preguntas aparecen una a la vez. Este enfoque ofrece tasas de finalización significativamente más altas en comparación con los creadores de formularios tradicionales, lo que lo hace ideal para encuestas, cuestionarios, pruebas y formularios de captura de leads.

Con más de 40 tipos de entrada, lógica condicional, temas personalizados y análisis integrados, HeyForm ofrece una potente plataforma sin código para la recopilación de datos, manteniendo todas las entregas bajo tu control. Esta plantilla incluye MongoDB para el almacenamiento de formularios, KeyDB para el almacenamiento en caché y enrutamiento HTTPS de Traefik para un acceso seguro a los formularios.