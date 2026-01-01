Deploy HeyForm in one click installation.
Creador de formularios conversacionales de código abierto para encuestas, cuestionarios y sondeos.
Elegí un plan VPS para HeyForm
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con HeyForm
HeyForm es un moderno creador de formularios de código abierto que crea interfaces conversacionales atractivas donde las preguntas aparecen una a la vez. Este enfoque ofrece tasas de finalización significativamente más altas en comparación con los creadores de formularios tradicionales, lo que lo hace ideal para encuestas, cuestionarios, pruebas y formularios de captura de leads.
Con más de 40 tipos de entrada, lógica condicional, temas personalizados y análisis integrados, HeyForm ofrece una potente plataforma sin código para la recopilación de datos, manteniendo todas las entregas bajo tu control. Esta plantilla incluye MongoDB para el almacenamiento de formularios, KeyDB para el almacenamiento en caché y enrutamiento HTTPS de Traefik para un acceso seguro a los formularios.
Funciones principales de HeyForm
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Cree rutas de preguntas dinámicas que se adapten según las respuestas anteriores para una recopilación de datos personalizada y relevante.
Creador de arrastrar y soltar
Diseñe formularios visualmente con más de 40 tipos de campos de entrada, incluyendo calificaciones, cargas de archivos, firmas y selectores de fecha.
Estadísticas integradas
Monitoree patrones de respuesta y métricas de finalización con un panel de análisis integrado para la optimización de formularios basada en datos.
Marca personalizada
Aplicá temas personalizados, colores y branding para que coincida con la identidad de tu organización en todos los formularios y encuestas.
¿Por qué ejecutar HeyForm en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor autoalojado de sincronización de Anki con soporte multiusuario, respaldos y panel web