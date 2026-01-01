Implementá OpenSign en una instalación de un clic.
Alternativa gratuita de código abierto a DocuSign para la firma electrónica de documentos legalmente vinculantes en tu propia infraestructura.
Elegí un plan VPS para OpenSign
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con OpenSign
OpenSign es una alternativa completamente de código abierto a DocuSign y Adobe Sign, diseñada para organizaciones que necesitan firmas electrónicas legalmente vinculantes sin encerrar contratos sensibles dentro de un SaaS de terceros. Soporta flujos de trabajo con múltiples firmantes, plantillas reutilizables, firma presencial, directorios de contactos y firma digital basada en PKI utilizando su propio certificado PFX, todo envuelto en una interfaz limpia de arrastrar y soltar.
Alojar OpenSign en su propio VPS mantiene cada documento, firma y registro de auditoría en la infraestructura que usted controla. No hay tarifas por sobre, ni límites de firmantes, ni riesgo de que los datos de los contratos salgan de su entorno, lo que lo hace ideal para equipos legales, de recursos humanos y de adquisiciones con estrictos requisitos de cumplimiento.
Funciones principales de OpenSign
PKI firmas digitales
Firmá documentos usando un certificado PFX o P12 para que cada firma sea criptográficamente verificable y a prueba de manipulaciones en cualquier lector de PDF.
Plantillas reutilizables
Guardá los contratos que usás con frecuencia como plantillas con roles de firmante y campos de formulario predefinidos para iniciar flujos de trabajo recurrentes en segundos.
Flujos de trabajo multisignatario
Dirigí documentos a múltiples destinatarios en orden secuencial o paralelo y hacé un seguimiento de quién vio, firmó o rechazó en tiempo real.
Registro de auditoría y certificado
Cada acción se registra con marcas de tiempo y direcciones IP, lo que produce el certificado de finalización legalmente defendible adjunto a cada documento firmado.
Firma presencial
Capturá firmas en un dispositivo compartido para flujos de trabajo presenciales como incorporaciones, acuerdos de confidencialidad y exenciones, sin un ida y vuelta por correo electrónico.
API REST y webhooks
Integrá la firma en aplicaciones existentes usando la API REST documentada y activá sistemas posteriores con webhooks de finalización.
¿Por qué ejecutar OpenSign en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.