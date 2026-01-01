Implementá NZBGet con instalación de 1 clic.
Descargador de binarios de Usenet eficiente, escrito en C++ con una interfaz web pulida y un amplio ecosistema de automatización.
Elegí un plan VPS para NZBGet
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con NZBGet
NZBGet es un descargador binario de Usenet de alto rendimiento escrito en C++, diseñado para un rendimiento máximo y un uso mínimo de CPU y memoria. Descarga archivos NZB de servidores Usenet, repara publicaciones incompletas con PAR2, descomprime archivos RAR y entrega los archivos finales a scripts de post-procesamiento o aplicaciones Arr — todo desde una interfaz de usuario web responsiva que funciona en prácticamente cualquier hardware.
Alojar NZBGet en un VPS mantiene tus descargas funcionando 24/7 en una red rápida sin ocupar una PC hogareña. Se combina naturalmente con Sonarr, Radarr, Lidarr y otras herramientas de automatización que entregan URLs NZB a través de su API REST.
Funciones principales de NZBGet
Rendimiento líder en la industria
La base de código de C++ satura las conexiones rápidas de Usenet con una sobrecarga mínima de CPU y memoria, dejando espacio para otros servicios en el mismo VPS.
Reparar y descomprimir PAR2
Verificación automática, reparación de publicaciones dañadas y extracción de RAR/RAR5 para que las descargas completadas lleguen a tu biblioteca listas para usar.
API REST compatible con Servarr
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y herramientas similares entregan NZBs directamente a través de la API JSON-RPC bien soportada.
Post-procesamiento potente
Los scripts de enganche en cada etapa de descarga te permiten activar escaneos de la biblioteca multimedia, notificaciones, transcodificación o cualquier flujo de trabajo personalizado por categoría.
Interfaz de usuario web responsiva
Interfaz de navegador limpia con gestión de colas, estadísticas por servidor y acceso completo a la configuración — funciona sin problemas en computadoras de escritorio y dispositivos móviles.
¿Por qué ejecutar NZBGet en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.