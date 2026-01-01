ProjectSend es una plataforma de entrega de archivos de código abierto diseñada para empresas que necesitan compartir archivos con clientes específicos en lugar de con el público en general. Cada cliente tiene su propio inicio de sesión y ve solo los archivos que se le asignaron, mientras que los administradores rastrean cada descarga, establecen fechas de vencimiento para materiales sensibles y reciben notificaciones cuando los destinatarios acceden a nuevas cargas — creando una alternativa responsable y con marca propia a los enlaces genéricos de almacenamiento en la nube.

Alojar ProjectSend en tu VPS mantiene los archivos confidenciales de los clientes — contratos, documentos financieros, activos de diseño — en una infraestructura que controlás completamente, sin tarifas por usuario, sin límites de almacenamiento y con la capacidad de personalizar la marca para que coincida con la identidad de tu negocio.