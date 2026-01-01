Implementá ProjectSend en un solo clic.
Plataforma profesional de intercambio de archivos centrada en el cliente, con cuentas por cliente, seguimiento de descargas y controles de acceso granulares para agencias y empresas.
Elegí un plan VPS para ProjectSend
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con ProjectSend
ProjectSend es una plataforma de entrega de archivos de código abierto diseñada para empresas que necesitan compartir archivos con clientes específicos en lugar de con el público en general. Cada cliente tiene su propio inicio de sesión y ve solo los archivos que se le asignaron, mientras que los administradores rastrean cada descarga, establecen fechas de vencimiento para materiales sensibles y reciben notificaciones cuando los destinatarios acceden a nuevas cargas — creando una alternativa responsable y con marca propia a los enlaces genéricos de almacenamiento en la nube.
Alojar ProjectSend en tu VPS mantiene los archivos confidenciales de los clientes — contratos, documentos financieros, activos de diseño — en una infraestructura que controlás completamente, sin tarifas por usuario, sin límites de almacenamiento y con la capacidad de personalizar la marca para que coincida con la identidad de tu negocio.
Funciones principales de ProjectSend
Cuentas por cliente
Cada cliente obtiene un inicio de sesión dedicado y ve solo los archivos que se le asignaron, manteniendo cada relación privada y organizada sin enlaces públicos compartidos.
Seguimiento de Descargas
Los registros detallados de actividad muestran exactamente quién descargó qué archivo y cuándo, proporcionando prueba de entrega para el cumplimiento y reduciendo los correos electrónicos de "¿lo recibiste?".
Fechas de vencimiento
Establecé una caducidad automática en documentos sensibles para que el acceso sea revocado después de un período definido, reduciendo la exposición sin una limpieza manual.
Notificaciones de correo
Los clientes reciben correos electrónicos automáticos cuando hay nuevos archivos disponibles, eliminando la necesidad de notificarles por separado después de cada carga.
Marca Personalizada
Temas y logotipos personalizables presentan un portal de archivos profesional y de marca blanca que refleja la identidad de tu agencia o negocio en lugar de un servicio genérico.
¿Por qué ejecutar ProjectSend en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
AList
Servidor autoalojado de lista de archivos y WebDAV con soporte para más de 30 backends de almacenamiento
AnonUpload
AnonUpload es una app segura para compartir archivos de forma anónima, sin necesidad de base de datos