Implementá Chartbrew en una instalación en un clic.
Plataforma de informes de código abierto que convierte datos de APIs, SQL y NoSQL en paneles interactivos con un asistente de IA.
Elegí un plan VPS para Chartbrew
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Chartbrew
Chartbrew es una plataforma de análisis e informes de código abierto diseñada para equipos que necesitan combinar datos de múltiples fuentes en un único panel de control en vivo. Se conecta directamente a APIs REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics y muchas herramientas SaaS, luego renderiza gráficos que se actualizan según un cronograma sin necesidad de servicios ETL de terceros.
Alojar Chartbrew en tu propio VPS mantiene las claves API, los resultados de las consultas y los datos de los clientes dentro de tu entorno, elimina los precios por asiento en los paneles compartidos y te da control total sobre cómo se programan, incrustan y comparten los informes con clientes o partes interesadas.
Funciones principales de Chartbrew
Conectores multifuente
Extraé datos de APIs REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore y herramientas SaaS populares en una única vista de panel de control.
Asistente de gráficos con IA
Describí el gráfico que querés en palabras simples y dejá que la IA integrada genere la consulta y la visualización para vos.
Informes programados
Actualizar datasets según un cronograma cron y enviar por correo electrónico o Slack capturas para que los interesados obtengan números actualizados sin iniciar sesión.
Paneles de control incrustables
Compartí enlaces públicos de solo lectura o incrustá gráficos directamente en portales de clientes, intranets y aplicaciones externas a través de iframes.
Colaboración en equipo
Invite teammates with role-based permissions to build, review, and comment on dashboards together.
¿Por qué ejecutar Chartbrew en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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