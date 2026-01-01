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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Chartbrew

Chartbrew es una plataforma de análisis e informes de código abierto diseñada para equipos que necesitan combinar datos de múltiples fuentes en un único panel de control en vivo. Se conecta directamente a APIs REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics y muchas herramientas SaaS, luego renderiza gráficos que se actualizan según un cronograma sin necesidad de servicios ETL de terceros.

Alojar Chartbrew en tu propio VPS mantiene las claves API, los resultados de las consultas y los datos de los clientes dentro de tu entorno, elimina los precios por asiento en los paneles compartidos y te da control total sobre cómo se programan, incrustan y comparten los informes con clientes o partes interesadas.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Chartbrew

Conectores multifuente

Extraé datos de APIs REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore y herramientas SaaS populares en una única vista de panel de control.

Asistente de gráficos con IA

Describí el gráfico que querés en palabras simples y dejá que la IA integrada genere la consulta y la visualización para vos.

Informes programados

Actualizar datasets según un cronograma cron y enviar por correo electrónico o Slack capturas para que los interesados obtengan números actualizados sin iniciar sesión.

Paneles de control incrustables

Compartí enlaces públicos de solo lectura o incrustá gráficos directamente en portales de clientes, intranets y aplicaciones externas a través de iframes.

Colaboración en equipo

Invite teammates with role-based permissions to build, review, and comment on dashboards together.

¿Por qué ejecutar Chartbrew en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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