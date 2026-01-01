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Lo que podés crear con MiroFish

MiroFish es un motor de predicción de IA construido sobre el framework de simulación multiagente OASIS. Construye mundos digitales paralelos poblados por miles de agentes de IA, cada uno con personalidades independientes, memoria a largo plazo impulsada por Zep Cloud y lógica de comportamiento. Los usuarios pueden inyectar eventos del mundo real como datos iniciales y observar cómo responden las poblaciones simuladas, generando predicciones de resultados para tendencias de redes sociales, movimientos del mercado e impactos de políticas.

Alojar MiroFish por tu cuenta te proporciona computación dedicada para simulaciones que requieren muchos recursos y mantiene la inteligencia de negocios sensible, las señales financieras y el análisis previo al lanzamiento completamente dentro de tu propia infraestructura. También conservás control total sobre la selección del proveedor de LLM y la optimización de costos.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de MiroFish

Simulación Multiagente

Miles de agentes de IA con personalidades únicas y memoria persistente interactúan en mundos digitales paralelos, produciendo dinámicas sociales emergentes.

Modelado de Plataformas Sociales

Simula entornos similares a Twitter y Reddit con publicaciones, comentarios, seguimiento y republicaciones para reflejar el comportamiento real de las plataformas.

Controles de Vista de Dios

Inyectar variables y eventos de último momento desde una perspectiva divina para observar cómo reacciona la población simulada en tiempo real.

Informes Automatizados

Los informes de análisis generados por IA resumen los resultados y predicciones de la simulación, lo que reduce la interpretación manual de interacciones complejas entre agentes.

Backend flexible de LLM

Funciona con OpenAI o cualquier proveedor compatible con la API de OpenAI, permitiéndote intercambiar modelos para equilibrar la calidad de la simulación con el costo.

¿Por qué ejecutar MiroFish en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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