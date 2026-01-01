MiroFish es un motor de predicción de IA construido sobre el framework de simulación multiagente OASIS. Construye mundos digitales paralelos poblados por miles de agentes de IA, cada uno con personalidades independientes, memoria a largo plazo impulsada por Zep Cloud y lógica de comportamiento. Los usuarios pueden inyectar eventos del mundo real como datos iniciales y observar cómo responden las poblaciones simuladas, generando predicciones de resultados para tendencias de redes sociales, movimientos del mercado e impactos de políticas.

Alojar MiroFish por tu cuenta te proporciona computación dedicada para simulaciones que requieren muchos recursos y mantiene la inteligencia de negocios sensible, las señales financieras y el análisis previo al lanzamiento completamente dentro de tu propia infraestructura. También conservás control total sobre la selección del proveedor de LLM y la optimización de costos.