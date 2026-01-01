Implementá pygeoapi en 1 clic.
Servidor Python que implementa el conjunto de estándares OGC API para publicar datos geoespaciales a través de HTTP.
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Lo que podés crear con pygeoapi
pygeoapi es una implementación de código abierto en Python de los estándares OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) que convierte conjuntos de datos geoespaciales en una API RESTful descubrible y navegable. Incluye un navegador HTML incorporado para que los no desarrolladores puedan navegar por colecciones, inspeccionar elementos en un mapa y descargar GeoJSON sin escribir una sola solicitud.
Alojar pygeoapi en tu propio VPS te da control total sobre qué conjuntos de datos se exponen, dónde residen y quién puede consultarlos. Conectá fuentes de PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB o WFS/WMS remotas, y publicalas bajo tu propio dominio con HTTPS gestionado por el proxy Traefik incluido.
Funciones principales de pygeoapi
Estándares OGC API
Implementa Características de la API OGC, Coberturas, Mosaicos, Registros, Procesos y Recuperación de Datos Ambientales a partir de un único archivo de configuración.
Navegador HTML integrado
Cada colección, ítem y proceso se puede explorar desde la interfaz de usuario web con un mapa interactivo de Leaflet y JSON con formato legible.
Muchos backends de datos
Ofrezca PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON y fuentes WFS remotas a través de proveedores unificados.
Documentación de OpenAPI
Una descripción de OpenAPI 3.0 y una interfaz de usuario (UI) de Swagger/Redoc se generan automáticamente a partir de la configuración para que los clientes puedan integrarse rápidamente.
Procesamiento geoespacial
Exponga funciones de Python como Procesos de API OGC para ejecutar transformaciones bajo demanda, análisis y trabajos ETL contra sus datos publicados.
STAC y catálogos de metadatos
Publicá catálogos compatibles con STAC de imágenes y registros para que los socios puedan buscar y rastrear tus activos geoespaciales de forma programática.
¿Por qué ejecutar pygeoapi en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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