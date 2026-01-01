ByteChef es una plataforma open-source y low-code que permite a los equipos crear integraciones de API y automatizar flujos de trabajo entre aplicaciones SaaS, APIs internas y bases de datos a través de un editor visual. Con soporte para más de 200 componentes y múltiples lenguajes de programación, tanto usuarios técnicos como no técnicos pueden construir automatizaciones sofisticadas sin necesidad de escribir código extenso.

Autoalojar ByteChef en tu propio VPS mantiene la lógica de tus flujos de trabajo, credenciales y datos de negocio completamente bajo tu control — sin acceso de proveedores, sin precios basados en el uso y sin dependencia de una nube de automatización de terceros.