Implementá Neko en un clic.
Navegador virtual autohospedado que transmite una sesión compartida a múltiples usuarios en tiempo real a través de WebRTC.
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Lo que podés crear con Neko
Neko es un navegador virtual autoalojado que transmite una sesión de navegador en vivo a través de WebRTC para que múltiples usuarios puedan verlo y controlarlo simultáneamente. Originalmente diseñado para ver contenido en grupo, se ha convertido en una plataforma versátil de navegador remoto que soporta Firefox, Chromium y otros motores con almacenamiento persistente de perfiles.
Alojar Neko en tu propio VPS te da el control de quién puede acceder a la sesión, mantiene tu IP de casa privada y proporciona el ancho de banda de subida necesario para transmitir sin problemas a cada espectador conectado sin depender de servicios de terceros para compartir pantalla.
Funciones principales de Neko
Transmisión WebRTC en tiempo real
El streaming de latencia ultrabaja hace que la interacción con el navegador remoto se sienta tan responsiva como la navegación local, incluso para múltiples espectadores simultáneos.
Control multiusuario
Múltiples usuarios pueden compartir el control del cursor y la entrada del teclado en la misma sesión, con indicadores visuales que muestran la posición del cursor de cada participante.
Acceso basado en roles
Los roles de administrador y miembro te permiten otorgar o revocar el control al instante, manteniendo las operaciones sensibles protegidas mientras se permite la navegación colaborativa.
Perfil de navegador persistente
La configuración del navegador, los marcadores y los datos de sesión se almacenan en un volumen con nombre para que tu navegador virtual retome exactamente donde lo dejaste después de los reinicios.
Motores de navegador flexibles
Elegí entre Firefox, Chromium, ungoogled-chromium y otras variantes para que coincidan con tus requisitos de privacidad, compatibilidad o características.
¿Por qué ejecutar Neko en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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