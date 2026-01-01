Implementá Cloudreve con instalación en un clic.
Plataforma de almacenamiento en la nube autoalojada con uso compartido de archivos, vista previa en línea y soporte multiusuario, bajo tu control total.
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Lo que podés crear con Cloudreve
Cloudreve es una plataforma de almacenamiento en la nube autoalojada de código abierto con más de 27.000 estrellas en GitHub, creada para dar a individuos y equipos una unidad de nube privada que controlan por completo. Ofrece una experiencia pulida, al estilo Google Drive — cargas de arrastrar y soltar, enlaces compartibles, vista previa de medios en línea e integración de escritorio WebDAV — mientras almacena cada archivo en la infraestructura que vos tenés.
A diferencia de los servicios comerciales de almacenamiento en la nube, Cloudreve no impone tarifas por usuario, ni escaneo de archivos, ni límites de almacenamiento más allá de la capacidad de disco de tu VPS. Es compatible con múltiples backends de almacenamiento, incluyendo disco local, servicios compatibles con S3, OneDrive y Google Drive, lo que te permite unificar almacenamiento dispar bajo un único punto de acceso. Este despliegue combina Cloudreve con PostgreSQL y Redis para un almacenamiento de metadatos confiable y una navegación rápida de archivos.
Funciones principales de Cloudreve
Múltiples back-ends de almacenamiento
Conectá un disco local, buckets compatibles con S3, OneDrive o Google Drive y gestioná todo el almacenamiento desde una interfaz unificada.
Uso compartido seguro de archivos
Creá enlaces para compartir con protección opcional por contraseña, fechas de vencimiento y límites de descarga para controlar quién accede a qué.
Vista previa de medios en línea
Previsualizá imágenes, videos, audios, documentos y archivos de código directamente en el navegador sin descargar.
Acceso WebDAV de escritorio
Montá Cloudreve como una unidad de red en Windows, macOS o Linux para una integración nativa del sistema de archivos sin software adicional.
Multiusuario con cuotas
Crear cuentas de usuario con cuotas de almacenamiento individuales y niveles de permiso para familias, equipos o clientes.
¿Por qué ejecutar Cloudreve en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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