Langflow es una plataforma de código abierto y low-code que permite a desarrolladores y equipos crear aplicaciones impulsadas por IA a través de una interfaz visual. Conectá LLMs, bases de datos vectoriales, APIs y fuentes de datos arrastrando y soltando componentes, sin necesidad de escribir código repetitivo. Es compatible con OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini y modelos alojados localmente, lo que facilita la creación de chatbots, pipelines RAG y flujos de trabajo multiagente.

Alojar Langflow en tu propio VPS mantiene los flujos de trabajo de IA y los datos de conversación en una infraestructura que vos controlás, eliminando la dependencia de un proveedor y asegurando que los documentos sensibles procesados a través de pipelines RAG nunca salgan de tu entorno. Esta plantilla incluye PostgreSQL para almacenar de forma persistente y confiable flujos, usuarios y el estado de la aplicación.