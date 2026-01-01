Implementá Langflow con instalación en un clic.
Creador visual de flujos de trabajo de IA de arrastrar y soltar para crear aplicaciones LLM con OpenAI, Anthropic y modelos locales.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Langflow
Langflow es una plataforma de código abierto y low-code que permite a desarrolladores y equipos crear aplicaciones impulsadas por IA a través de una interfaz visual. Conectá LLMs, bases de datos vectoriales, APIs y fuentes de datos arrastrando y soltando componentes, sin necesidad de escribir código repetitivo. Es compatible con OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini y modelos alojados localmente, lo que facilita la creación de chatbots, pipelines RAG y flujos de trabajo multiagente.
Alojar Langflow en tu propio VPS mantiene los flujos de trabajo de IA y los datos de conversación en una infraestructura que vos controlás, eliminando la dependencia de un proveedor y asegurando que los documentos sensibles procesados a través de pipelines RAG nunca salgan de tu entorno. Esta plantilla incluye PostgreSQL para almacenar de forma persistente y confiable flujos, usuarios y el estado de la aplicación.
Funciones principales de Langflow
Constructor Visual de Flujo de Trabajo
Creá aplicaciones LLM conectando componentes en un lienzo sin escribir código repetitivo de pipeline.
Soporte para LLM multi-proveedor
Alterná entre modelos de OpenAI, Anthropic, Google Gemini y Ollama locales dentro del mismo flujo de trabajo.
RAG Pipelines
Conectá bases de datos vectoriales a LLMs para crear flujos de trabajo de generación aumentada por recuperación que respondan preguntas a partir de tus propios documentos.
Implementación de API
Exponé cualquier flujo de trabajo terminado como un endpoint de API REST para su integración en aplicaciones de producción.
Componentes Personalizados
Escribí componentes de Python para extender Langflow con lógica propietaria, APIs internas o fuentes de datos especializadas.
¿Por qué ejecutar Langflow en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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