Implementá Lightdash en un clic.
Plataforma de BI de código abierto construida alrededor de dbt que convierte tus modelos de datos en paneles y gráficos al instante.
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Lo que podés crear con Lightdash
Lightdash es una plataforma de inteligencia de negocios de código abierto diseñada para funcionar de forma nativa con dbt (herramienta de construcción de datos). En lugar de reconstruir las definiciones de métricas dentro de una herramienta de BI, Lightdash lee tus modelos, pruebas y documentación de dbt existentes para autogenerar una interfaz de exploración y una capa de métricas, manteniendo la lógica analítica versionada en el código donde corresponde. Los equipos pueden construir paneles, ejecutar consultas ad-hoc y programar entregas de informes sin duplicar el trabajo ya realizado en su proyecto dbt.
A diferencia de las herramientas de BI de propósito general, el enfoque de Lightdash de 'fuente única de verdad' significa que cuando un modelo dbt cambia, todos los gráficos construidos sobre él se actualizan automáticamente. Alojar Lightdash por cuenta propia (self-hosting) les da a los equipos de análisis control total sobre su infraestructura de datos sin enrutar los resultados de las consultas a través de plataformas en la nube de terceros.
Funciones principales de Lightdash
Capa de métricas dbt-nativa
Lightdash lee los modelos dbt existentes, las pruebas y la documentación YAML para generar una interfaz de usuario de exploración, eliminando la necesidad de redefinir métricas en una herramienta de BI separada.
Explorador SQL ad hoc
Ejecutá consultas ad-hoc contra tu data warehouse directamente desde el navegador, con definiciones de columna y resultados de pruebas extraídos automáticamente de los metadatos de dbt.
Entrega programada de informes
Configurá instantáneas recurrentes del panel, entregadas por correo electrónico o Slack según un cronograma, manteniendo a los interesados actualizados sin exportaciones o descargas manuales.
Copiloto de datos con IA
Hacé preguntas sobre tus datos en lenguaje natural y obtené sugerencias de gráficos impulsadas por la capa de métricas ya definida en tu proyecto dbt.
Analytics versionados
Las definiciones de analíticas residen en el código dbt junto a tus modelos de datos, haciendo que los cambios en gráficos y métricas sean revisables, comparables y desplegables a través de flujos de trabajo estándar de Git.
¿Por qué ejecutar Lightdash en Hostinger?
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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