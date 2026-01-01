Hasta un 69% de descuento en Lightdash

Implementá Lightdash en un clic.

Plataforma de BI de código abierto construida alrededor de dbt que convierte tus modelos de datos en paneles y gráficos al instante.

Lanzá tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
Elegir plan
30 días de garantía de devolución
Implementá Lightdash en un clic.

Elegí un plan VPS para Lightdash

66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Lightdash

Lightdash es una plataforma de inteligencia de negocios de código abierto diseñada para funcionar de forma nativa con dbt (herramienta de construcción de datos). En lugar de reconstruir las definiciones de métricas dentro de una herramienta de BI, Lightdash lee tus modelos, pruebas y documentación de dbt existentes para autogenerar una interfaz de exploración y una capa de métricas, manteniendo la lógica analítica versionada en el código donde corresponde. Los equipos pueden construir paneles, ejecutar consultas ad-hoc y programar entregas de informes sin duplicar el trabajo ya realizado en su proyecto dbt.

A diferencia de las herramientas de BI de propósito general, el enfoque de Lightdash de 'fuente única de verdad' significa que cuando un modelo dbt cambia, todos los gráficos construidos sobre él se actualizan automáticamente. Alojar Lightdash por cuenta propia (self-hosting) les da a los equipos de análisis control total sobre su infraestructura de datos sin enrutar los resultados de las consultas a través de plataformas en la nube de terceros.

Empezar
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Lightdash

Capa de métricas dbt-nativa

Lightdash lee los modelos dbt existentes, las pruebas y la documentación YAML para generar una interfaz de usuario de exploración, eliminando la necesidad de redefinir métricas en una herramienta de BI separada.

Explorador SQL ad hoc

Ejecutá consultas ad-hoc contra tu data warehouse directamente desde el navegador, con definiciones de columna y resultados de pruebas extraídos automáticamente de los metadatos de dbt.

Entrega programada de informes

Configurá instantáneas recurrentes del panel, entregadas por correo electrónico o Slack según un cronograma, manteniendo a los interesados actualizados sin exportaciones o descargas manuales.

Copiloto de datos con IA

Hacé preguntas sobre tus datos en lenguaje natural y obtené sugerencias de gráficos impulsadas por la capa de métricas ya definida en tu proyecto dbt.

Analytics versionados

Las definiciones de analíticas residen en el código dbt junto a tus modelos de datos, haciendo que los cambios en gráficos y métricas sean revisables, comparables y desplegables a través de flujos de trabajo estándar de Git.

¿Por qué ejecutar Lightdash en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local, crecimiento global

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
Omkar

Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
Sylvain

Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
Martin K

La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

30 días de garantía de devolución

Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolsos para más información.

Empezar

Explorá más aplicaciones para implementar

Plausible Analytics

Plausible Analytics

Plausible es una alternativa a Google Analytics liviana y que prioriza la privacidad

Seleccionar
Ackee

Ackee

Ackee es una herramienta de estadísticas autoalojada en Node.js para medir el tráfico de tu sitio con foco en la privacidad

Seleccionar
Apache DevLake

Apache DevLake

Plataforma open-source de métricas DORA y analíticas para equipos de ingeniería

Seleccionar
Ver todas las aplicaciones

Protejemos tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que funcione correctamente y para obtener datos sobre cómo interactuás con él, además de para fines de marketing. Al aceptar, permitís el guardado de cookies en tu dispositivo para segmentación de anuncios, personalización y análisis, según se describe en nuestra Política de cookies.