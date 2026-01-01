Hasta un 69% de descuento en WriteFreely

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Plataforma de blogs minimalista de código abierto, basada en Markdown, escritura sin distracciones y federación ActivityPub.

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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con WriteFreely

WriteFreely es una plataforma de publicación limpia y minimalista, diseñada en torno al acto de escribir. Las publicaciones se redactan en Markdown simple, el editor no te molesta y la experiencia de lectura pública elimina comentarios, anuncios y rastreadores, dejando solo las palabras. El soporte ActivityPub integrado permite a los seguidores en el Fediverso suscribirse a tu blog directamente desde Mastodon y otros servicios federados.

Alojar WriteFreely en tu propio VPS mantiene tus escritos bajo tu propio dominio, libre de feeds algorítmicos y cierres de plataformas. El binario Go ligero utiliza recursos mínimos, persiste todo en una única base de datos SQLite y te da control total sobre la exportación, los temas y la configuración de la federación.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de WriteFreely

Editor que prioriza Markdown

Escribí en Markdown simple con un editor sin distracciones que autoguarda borradores y no te molesta mientras te concentrás en las palabras.

Federación ActivityPub

Los seguidores en Mastodon y otros servicios de Fediverso pueden suscribirse directamente a tu blog, llegando a los lectores sin que los feeds algorítmicos se interpongan.

Experiencia de lectura clara

Las publicaciones públicas se muestran con un diseño tipográfico, sin anuncios y sin seguimiento — los lectores ven lo que escribiste tal como lo escribiste.

Temas personalizados y CSS

Elegí entre temas preestablecidos o agregá CSS personalizado para darle tu estilo a tu blog sin tocar las plantillas ni reconstruir el binario.

Borradores y programación

Guardá borradores privados indefinidamente, luego programá o publicá las entradas cuando estés listo — no se requieren plugins de CMS de terceros.

Ligero y portátil

Un único binario de Go respaldado por SQLite significa que todo tu blog cabe en un volumen diminuto y migra entre hosts con una sola copia de archivo.

¿Por qué ejecutar WriteFreely en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

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Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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