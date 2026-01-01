WriteFreely es una plataforma de publicación limpia y minimalista, diseñada en torno al acto de escribir. Las publicaciones se redactan en Markdown simple, el editor no te molesta y la experiencia de lectura pública elimina comentarios, anuncios y rastreadores, dejando solo las palabras. El soporte ActivityPub integrado permite a los seguidores en el Fediverso suscribirse a tu blog directamente desde Mastodon y otros servicios federados.

Alojar WriteFreely en tu propio VPS mantiene tus escritos bajo tu propio dominio, libre de feeds algorítmicos y cierres de plataformas. El binario Go ligero utiliza recursos mínimos, persiste todo en una única base de datos SQLite y te da control total sobre la exportación, los temas y la configuración de la federación.