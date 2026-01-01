Implementá WriteFreely con instalación en un clic.
Plataforma de blogs minimalista de código abierto, basada en Markdown, escritura sin distracciones y federación ActivityPub.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con WriteFreely
WriteFreely es una plataforma de publicación limpia y minimalista, diseñada en torno al acto de escribir. Las publicaciones se redactan en Markdown simple, el editor no te molesta y la experiencia de lectura pública elimina comentarios, anuncios y rastreadores, dejando solo las palabras. El soporte ActivityPub integrado permite a los seguidores en el Fediverso suscribirse a tu blog directamente desde Mastodon y otros servicios federados.
Alojar WriteFreely en tu propio VPS mantiene tus escritos bajo tu propio dominio, libre de feeds algorítmicos y cierres de plataformas. El binario Go ligero utiliza recursos mínimos, persiste todo en una única base de datos SQLite y te da control total sobre la exportación, los temas y la configuración de la federación.
Funciones principales de WriteFreely
Editor que prioriza Markdown
Escribí en Markdown simple con un editor sin distracciones que autoguarda borradores y no te molesta mientras te concentrás en las palabras.
Federación ActivityPub
Los seguidores en Mastodon y otros servicios de Fediverso pueden suscribirse directamente a tu blog, llegando a los lectores sin que los feeds algorítmicos se interpongan.
Experiencia de lectura clara
Las publicaciones públicas se muestran con un diseño tipográfico, sin anuncios y sin seguimiento — los lectores ven lo que escribiste tal como lo escribiste.
Temas personalizados y CSS
Elegí entre temas preestablecidos o agregá CSS personalizado para darle tu estilo a tu blog sin tocar las plantillas ni reconstruir el binario.
Borradores y programación
Guardá borradores privados indefinidamente, luego programá o publicá las entradas cuando estés listo — no se requieren plugins de CMS de terceros.
Ligero y portátil
Un único binario de Go respaldado por SQLite significa que todo tu blog cabe en un volumen diminuto y migra entre hosts con una sola copia de archivo.
¿Por qué ejecutar WriteFreely en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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