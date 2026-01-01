Hasta un 69% de descuento en Hoop

Deploy Hoop in one click installation.

Open-source infrastructure access gateway with AI-powered data masking, audit trails, and just-in-time access reviews.

LanzÃ¡ tu aplicaciÃ³n al instante
Backups automÃ¡ticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
Elegir plan
30 dÃ­as de garantÃ­a de devoluciÃ³n
Deploy Hoop in one click installation.

ElegÃ­ un plan VPS para Hoop

66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
2 nÃºcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
4 nÃºcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
8 nÃºcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
2 nÃºcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
4 nÃºcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
8 nÃºcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitÃ¡s y mÃ¡s

Docker manager
Acceso rÃ¡pido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Docker manager
Acceso rÃ¡pido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

PodÃ©s pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Lo que podÃ©s crear con Hoop

Hoop is an open-source access gateway that intercepts connections between users and infrastructure â€” databases, servers, and APIs â€” automatically masking sensitive data and enforcing access policies at the protocol layer with sub-5ms latency. It combines AI-powered PII detection via Microsoft Presidio, comprehensive audit trails, and just-in-time approval workflows through Slack or Microsoft Teams, enabling zero standing privileges without disrupting developer workflows.

Self-hosting Hoop on your VPS means audit logs, session recordings, and data masking rules stay entirely on your infrastructure, satisfying data residency requirements for SOC 2, HIPAA, and PCI DSS while eliminating the cost of managed security platforms.

Empezar
Lo que podÃ©s crear con {name}

Funciones principales de Hoop

AI Data Masking

Automatically detects and masks PII, credit cards, and SSNs at the protocol layer with sub-5ms latency and no query performance impact.

Just-in-Time Reviews

Request production access and receive real-time approval notifications via Slack or Microsoft Teams for zero standing privileges.

Full Audit Trails

Session recording and comprehensive logs provide complete visibility for SOC 2, HIPAA, and PCI DSS compliance requirements.

Multi-Protocol Support

Proxy connections to PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, MSSQL, SSH, Kubernetes, and HTTP APIs through a single gateway.

Query Guardrails

Block dangerous operations like DROP TABLE or DELETE without WHERE clauses before they execute on production databases.

Â¿Por quÃ© ejecutar Hoop en Hostinger?

PublicaciÃ³n en 1 clic

Tu aplicaciÃ³n lista para usar al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciÃ³n manual ni pasos complejos.

PublicaciÃ³n en 1 clic

Seguridad confiable

ProtegÃ© tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

EjecutÃ¡ y gestionÃ¡ mÃºltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualizaciÃ³n y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

PublicaciÃ³n en 1 clic

Tu aplicaciÃ³n lista para usar al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciÃ³n manual ni pasos complejos.

PublicaciÃ³n en 1 clic

Seguridad confiable

ProtegÃ© tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

EjecutÃ¡ y gestionÃ¡ mÃºltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualizaciÃ³n y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

Verificando...

Lanzamiento local, crecimiento global

ElegÃ­ la ubicaciÃ³n de servidor mÃ¡s cercana a tu audiencia y optimizÃ¡ la velocidad de carga. Tenemos data centers en AmÃ©rica del Norte, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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Lanzamiento local, crecimiento global

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estoy sÃºper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesitÃ© ayuda, el soporte tÃ©cnico fue rÃ¡pido, claro y muy Ãºtil.

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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Sigan asÃ­! ðŸš€

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Â¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

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ContactÃ© al soporte de Hostinger despuÃ©s de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedÃ© mÃ¡s que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increÃ­blemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contratÃ© con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

30 dÃ­as de garantÃ­a de devoluciÃ³n

Probalo sin miedo: tenemos 30 dÃ­as de garantÃ­a de devoluciÃ³n. ConsultÃ¡ nuestra polÃ­tica de reembolsos para mÃ¡s informaciÃ³n.

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