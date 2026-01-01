Deploy Hoop in one click installation.
Open-source infrastructure access gateway with AI-powered data masking, audit trails, and just-in-time access reviews.
ElegÃ un plan VPS para Hoop
Todos los planes incluyen todo lo que necesitÃ¡s y mÃ¡s
Lo que podÃ©s crear con Hoop
Hoop is an open-source access gateway that intercepts connections between users and infrastructure â€” databases, servers, and APIs â€” automatically masking sensitive data and enforcing access policies at the protocol layer with sub-5ms latency. It combines AI-powered PII detection via Microsoft Presidio, comprehensive audit trails, and just-in-time approval workflows through Slack or Microsoft Teams, enabling zero standing privileges without disrupting developer workflows.
Self-hosting Hoop on your VPS means audit logs, session recordings, and data masking rules stay entirely on your infrastructure, satisfying data residency requirements for SOC 2, HIPAA, and PCI DSS while eliminating the cost of managed security platforms.
Funciones principales de Hoop
AI Data Masking
Automatically detects and masks PII, credit cards, and SSNs at the protocol layer with sub-5ms latency and no query performance impact.
Just-in-Time Reviews
Request production access and receive real-time approval notifications via Slack or Microsoft Teams for zero standing privileges.
Full Audit Trails
Session recording and comprehensive logs provide complete visibility for SOC 2, HIPAA, and PCI DSS compliance requirements.
Multi-Protocol Support
Proxy connections to PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, MSSQL, SSH, Kubernetes, and HTTP APIs through a single gateway.
Query Guardrails
Block dangerous operations like DROP TABLE or DELETE without WHERE clauses before they execute on production databases.
Â¿Por quÃ© ejecutar Hoop en Hostinger?
PublicaciÃ³n en 1 clic
Tu aplicaciÃ³n lista para usar al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciÃ³n manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
ProtegÃ© tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
EjecutÃ¡ y gestionÃ¡ mÃºltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualizaciÃ³n y monitoreo simplificado para tus proyectos.
PublicaciÃ³n en 1 clic
Tu aplicaciÃ³n lista para usar al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciÃ³n manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
ProtegÃ© tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
EjecutÃ¡ y gestionÃ¡ mÃºltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualizaciÃ³n y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy sÃºper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesitÃ© ayuda, el soporte tÃ©cnico fue rÃ¡pido, claro y muy Ãºtil.
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