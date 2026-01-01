Implementá CryptPad con instalación en un clic.
Suite de oficina colaborativa cifrada de extremo a extremo donde el servidor nunca ve el contenido de tus documentos.
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Lo que podés crear con CryptPad
CryptPad es una suite ofimática colaborativa de código abierto y cifrada de extremo a extremo. A diferencia de los editores en la nube que almacenan documentos en texto plano en el servidor, CryptPad cifra todo en el navegador antes de que llegue al servidor, lo que significa que el anfitrión nunca tiene acceso a lo que los usuarios escriben, dibujan o crean. Esta arquitectura de conocimiento cero la hace adecuada para equipos que manejan información sensible, organizaciones sujetas a estrictas regulaciones de datos o cualquier persona que desee colaboración en tiempo real sin tener que confiar su contenido a un proveedor de servicios.
Alojar CryptPad en tu propio VPS te da control total sobre los documentos de tu equipo, los datos de usuario y el almacenamiento, sin límites de uso, sin tarifas de suscripción y sin dependencia de la nube externa.
Funciones principales de CryptPad
Cifrado de conocimiento cero
Todo el contenido del documento está cifrado en el navegador antes de llegar al servidor, por lo que el anfitrión — incluyéndote a vos — nunca puede leer los documentos almacenados.
Suite de oficina completa
Creá y colaborá en documentos de texto enriquecido, hojas de cálculo, presentaciones, archivos de código, tableros Kanban, pizarras y formularios — todo en tiempo real.
Colaboración de invitados
Compartí cualquier documento mediante un enlace y los colaboradores pueden editar sin necesidad de registrar una cuenta, mientras se mantiene el cifrado de extremo a extremo completo en todo momento.
Unidades compartidas
Organice documentos en unidades de equipo compartidas con estructuras de carpetas y permisos de acceso detallados para diferentes miembros o grupos.
Sin almacenamiento de texto plano en el servidor
Aunque el servidor esté comprometido, los datos almacenados permanecen como texto cifrado que no puede ser leído sin las claves de cifrado que solo poseen los clientes.
¿Por qué ejecutar CryptPad en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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