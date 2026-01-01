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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con CryptPad

CryptPad es una suite ofimática colaborativa de código abierto y cifrada de extremo a extremo. A diferencia de los editores en la nube que almacenan documentos en texto plano en el servidor, CryptPad cifra todo en el navegador antes de que llegue al servidor, lo que significa que el anfitrión nunca tiene acceso a lo que los usuarios escriben, dibujan o crean. Esta arquitectura de conocimiento cero la hace adecuada para equipos que manejan información sensible, organizaciones sujetas a estrictas regulaciones de datos o cualquier persona que desee colaboración en tiempo real sin tener que confiar su contenido a un proveedor de servicios.

Alojar CryptPad en tu propio VPS te da control total sobre los documentos de tu equipo, los datos de usuario y el almacenamiento, sin límites de uso, sin tarifas de suscripción y sin dependencia de la nube externa.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de CryptPad

Cifrado de conocimiento cero

Todo el contenido del documento está cifrado en el navegador antes de llegar al servidor, por lo que el anfitrión — incluyéndote a vos — nunca puede leer los documentos almacenados.

Suite de oficina completa

Creá y colaborá en documentos de texto enriquecido, hojas de cálculo, presentaciones, archivos de código, tableros Kanban, pizarras y formularios — todo en tiempo real.

Colaboración de invitados

Compartí cualquier documento mediante un enlace y los colaboradores pueden editar sin necesidad de registrar una cuenta, mientras se mantiene el cifrado de extremo a extremo completo en todo momento.

Unidades compartidas

Organice documentos en unidades de equipo compartidas con estructuras de carpetas y permisos de acceso detallados para diferentes miembros o grupos.

Sin almacenamiento de texto plano en el servidor

Aunque el servidor esté comprometido, los datos almacenados permanecen como texto cifrado que no puede ser leído sin las claves de cifrado que solo poseen los clientes.

¿Por qué ejecutar CryptPad en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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