CryptPad es una suite ofimática colaborativa de código abierto y cifrada de extremo a extremo. A diferencia de los editores en la nube que almacenan documentos en texto plano en el servidor, CryptPad cifra todo en el navegador antes de que llegue al servidor, lo que significa que el anfitrión nunca tiene acceso a lo que los usuarios escriben, dibujan o crean. Esta arquitectura de conocimiento cero la hace adecuada para equipos que manejan información sensible, organizaciones sujetas a estrictas regulaciones de datos o cualquier persona que desee colaboración en tiempo real sin tener que confiar su contenido a un proveedor de servicios.

Alojar CryptPad en tu propio VPS te da control total sobre los documentos de tu equipo, los datos de usuario y el almacenamiento, sin límites de uso, sin tarifas de suscripción y sin dependencia de la nube externa.