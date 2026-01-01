Implementá SQLChat con instalación en un clic.
Cliente SQL impulsado por IA y basado en chat que consulta cualquier base de datos usando lenguaje natural en lugar de escribir SQL.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con SQLChat
SQLChat es un cliente SQL basado en chat que se conecta a tus bases de datos existentes y te permite consultarlas usando lenguaje natural. En lugar de escribir SQL a mano, describís lo que querés en inglés simple y SQLChat lo traduce a una consulta SQL, la ejecuta y devuelve los resultados, todo dentro de una interfaz conversacional. Lee automáticamente el esquema de tu base de datos para que las consultas generadas hagan referencia a nombres reales de tablas y columnas.
Alojar SQLChat en tu propio VPS significa que las credenciales de la base de datos y los resultados de las consultas nunca salen de tu propia infraestructura. El diseño sin estado y de un solo servicio lo hace liviano y fácil de mantener, mientras que el soporte para un endpoint de IA personalizado te permite enrutar la inferencia a través de cualquier modelo compatible con OpenAI.
Funciones principales de SQLChat
Consultas en lenguaje natural
Describí lo que querés en un lenguaje sencillo y SQLChat genera el SQL, lo ejecuta y devuelve los resultados sin que necesites saber la sintaxis exacta.
Soporte multidatabase
Conectate a MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase y otras bases de datos desde una única interfaz sin cambiar de herramientas.
IA consciente de esquemas
SQLChat lee automáticamente el esquema de tu base de datos, lo que permite a la IA generar consultas precisas que hacen referencia a nombres reales de tablas y columnas.
Endpoint de IA personalizado
Apuntá SQLChat a cualquier endpoint de API compatible con OpenAI, incluyendo modelos autoalojados a través de Ollama, para mantener la inferencia de IA en tu propia infraestructura.
Despliegue sin estado
En modo de usuario único, SQLChat no almacena datos del lado del servidor — los perfiles de conexión residen en el navegador, manteniendo la implementación liviana y sin dependencia de base de datos.
¿Por qué ejecutar SQLChat en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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