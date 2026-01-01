Implementá MongoDB 4 con instalación en un clic.
Base de datos NoSQL flexible y orientada a documentos para aplicaciones modernas con esquemas dinámicos y consultas potentes.
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Lo que podés crear con MongoDB 4
MongoDB es una base de datos de documentos de código abierto líder que almacena datos en documentos flexibles tipo JSON en lugar de tablas relacionales rígidas. La versión 4.4 ofrece una plataforma lista para producción con transacciones ACID multidocumento, un potente framework de agregación y escalabilidad horizontal mediante sharding. Su esquema dinámico permite que las estructuras de datos de las aplicaciones evolucionen sin migraciones complejas, lo que la convierte en una opción natural para los flujos de trabajo de desarrollo modernos.
Ejecutar MongoDB en tu propio VPS te brinda un rendimiento de E/S dedicado, control total de la configuración y costos predecibles en comparación con los servicios de bases de datos en la nube gestionados. Podés ajustar la asignación de memoria, implementar estrategias de backup personalizadas y conectar cualquier aplicación usando los drivers nativos disponibles para cada lenguaje de programación principal.
Funciones principales de MongoDB 4
Modelo de Datos de Documento
Almacene datos jerárquicos y anidados en documentos únicos en lugar de distribuirlos en múltiples tablas unidas, lo que simplifica el código de la aplicación y las consultas.
Transacciones ACID
Las transacciones ACID multidocumento garantizan la consistencia de los datos entre colecciones, cumpliendo con los requisitos de confiabilidad de los datos financieros y empresariales críticos.
Framework de Agregación
Potente agregación basada en pipelines procesa y transforma datos del lado del servidor, posibilitando análisis complejos sin mover los datos a un sistema separado.
Escalado horizontal
La fragmentación integrada distribuye los datos automáticamente entre múltiples nodos, escalando el rendimiento de escritura y el almacenamiento a medida que tus datos crecen.
Lenguaje de Consulta Enriquecido
Soporta búsqueda de texto completo, consultas geoespaciales y filtrado complejo con índices secundarios optimizados para cada patrón de acceso.
¿Por qué ejecutar MongoDB 4 en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
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