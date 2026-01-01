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Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con MongoDB 4

MongoDB es una base de datos de documentos de código abierto líder que almacena datos en documentos flexibles tipo JSON en lugar de tablas relacionales rígidas. La versión 4.4 ofrece una plataforma lista para producción con transacciones ACID multidocumento, un potente framework de agregación y escalabilidad horizontal mediante sharding. Su esquema dinámico permite que las estructuras de datos de las aplicaciones evolucionen sin migraciones complejas, lo que la convierte en una opción natural para los flujos de trabajo de desarrollo modernos.

Ejecutar MongoDB en tu propio VPS te brinda un rendimiento de E/S dedicado, control total de la configuración y costos predecibles en comparación con los servicios de bases de datos en la nube gestionados. Podés ajustar la asignación de memoria, implementar estrategias de backup personalizadas y conectar cualquier aplicación usando los drivers nativos disponibles para cada lenguaje de programación principal.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de MongoDB 4

Modelo de Datos de Documento

Almacene datos jerárquicos y anidados en documentos únicos en lugar de distribuirlos en múltiples tablas unidas, lo que simplifica el código de la aplicación y las consultas.

Transacciones ACID

Las transacciones ACID multidocumento garantizan la consistencia de los datos entre colecciones, cumpliendo con los requisitos de confiabilidad de los datos financieros y empresariales críticos.

Framework de Agregación

Potente agregación basada en pipelines procesa y transforma datos del lado del servidor, posibilitando análisis complejos sin mover los datos a un sistema separado.

Escalado horizontal

La fragmentación integrada distribuye los datos automáticamente entre múltiples nodos, escalando el rendimiento de escritura y el almacenamiento a medida que tus datos crecen.

Lenguaje de Consulta Enriquecido

Soporta búsqueda de texto completo, consultas geoespaciales y filtrado complejo con índices secundarios optimizados para cada patrón de acceso.

¿Por qué ejecutar MongoDB 4 en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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