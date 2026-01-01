NocoBase es una plataforma de código abierto sin código o de poco código, diseñada con foco en la escalabilidad, que combina una interfaz visual con una arquitectura basada en plugins para que tanto desarrolladores ciudadanos como ingenieros puedan colaborar de manera efectiva. Su motor de modelado de datos, el creador de UI drag-and-drop y las herramientas de automatización de flujos de trabajo cubren todo, desde aplicaciones CRUD simples hasta aplicaciones de negocio multi-tenant complejas.

Alojar NocoBase en tu propio VPS elimina los precios por usuario, mantiene los datos comerciales sensibles en tu propia infraestructura y les da a los equipos de desarrollo la libertad de instalar plugins personalizados e integrarse con sistemas internos sin restricciones de ningún proveedor.