Implementar NocoBase con instalación en un clic.
Plataforma extensible de código abierto y sin código para crear herramientas internas y aplicaciones de negocio con una arquitectura basada en plugins.
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Lo que podés crear con NocoBase
NocoBase es una plataforma de código abierto sin código o de poco código, diseñada con foco en la escalabilidad, que combina una interfaz visual con una arquitectura basada en plugins para que tanto desarrolladores ciudadanos como ingenieros puedan colaborar de manera efectiva. Su motor de modelado de datos, el creador de UI drag-and-drop y las herramientas de automatización de flujos de trabajo cubren todo, desde aplicaciones CRUD simples hasta aplicaciones de negocio multi-tenant complejas.
Alojar NocoBase en tu propio VPS elimina los precios por usuario, mantiene los datos comerciales sensibles en tu propia infraestructura y les da a los equipos de desarrollo la libertad de instalar plugins personalizados e integrarse con sistemas internos sin restricciones de ningún proveedor.
Funciones principales de NocoBase
Modelado de Datos Visual
Definí tablas, campos y relaciones complejas a través de una interfaz visual, con soporte para todos los tipos de campo comunes, incluyendo adjuntos, fórmulas y búsquedas.
Creador de interfaz de usuario de arrastrar y soltar
Diseñe interfaces de aplicaciones responsivas organizando bloques y componentes en un lienzo, sin necesidad de código front-end para diseños estándar.
Arquitectura basada en plugins
Ampliar la plataforma con plugins comunitarios o personalizados para nuevos tipos de campos, acciones e integraciones sin modificar la aplicación principal.
Automatización de flujos de trabajo
Cree procesos de negocio condicionales y flujos de aprobación de forma visual, activando acciones ante cambios en los datos sin escribir la lógica de backend desde cero.
Permisos basados en roles
Controla el acceso a los datos y elementos de la interfaz de usuario a nivel de rol, compatible con la multi-tenencia y el aislamiento a nivel de departamento dentro de una única instalación.
APIs Autogeneradas
Cada modelo de datos expone automáticamente endpoints de la API REST, lo que permite la integración con sistemas externos y front-ends personalizados sin desarrollo adicional.
¿Por qué ejecutar NocoBase en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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