HyperDX es una plataforma de observabilidad de código abierto que consolida logs, trazas, métricas y repeticiones de sesiones en una única interfaz — una alternativa autoalojable a Datadog y otras herramientas comerciales de APM. Está construida sobre ClickHouse para consultas rápidas sobre telemetría de alta cardinalidad y habla OpenTelemetry de forma nativa, por lo que cualquier aplicación instrumentada con OTEL puede enviar datos sin exportadores personalizados o agentes propietarios.

Alojar HyperDX en tu VPS evita las tarifas de ingesta por host y por GB que escalan de forma impredecible con el tráfico. Los logs, las trazas y los datos de sesión de usuario — que a menudo contienen identificadores de clientes, cargas útiles de API y detalles internos del sistema — permanecen en tu propia infraestructura con la retención y el acceso controlados enteramente por vos.