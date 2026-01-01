Implementá HyperDX con instalación de un clic.
Plataforma de observabilidad de código abierto que unifica registros (logs), trazas, métricas y repeticiones de sesiones en una interfaz estilo Datadog.
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Lo que podés crear con HyperDX
HyperDX es una plataforma de observabilidad de código abierto que consolida logs, trazas, métricas y repeticiones de sesiones en una única interfaz — una alternativa autoalojable a Datadog y otras herramientas comerciales de APM. Está construida sobre ClickHouse para consultas rápidas sobre telemetría de alta cardinalidad y habla OpenTelemetry de forma nativa, por lo que cualquier aplicación instrumentada con OTEL puede enviar datos sin exportadores personalizados o agentes propietarios.
Alojar HyperDX en tu VPS evita las tarifas de ingesta por host y por GB que escalan de forma impredecible con el tráfico. Los logs, las trazas y los datos de sesión de usuario — que a menudo contienen identificadores de clientes, cargas útiles de API y detalles internos del sistema — permanecen en tu propia infraestructura con la retención y el acceso controlados enteramente por vos.
Funciones principales de HyperDX
Observabilidad unificada
Logs, trazas, métricas y repeticiones de sesión conviven en una única UI para que los ingenieros puedan pivotar de una solicitud fallida a su back-trace completo sin cambiar de herramientas.
OpenTelemetry nativo
Ingresá datos de cualquier servicio instrumentado con OpenTelemetry a través de OTLP gRPC o HTTP — no se requieren exportadores personalizados ni agentes propietarios.
Consultas impulsadas por ClickHouse
Construido sobre ClickHouse para búsquedas en fracciones de segundo sobre logs y trazas de alta cardinalidad, sin pre-agregación ni compromisos de muestreo.
Reproducciones de sesión
Reproducí sesiones de usuario de frontend vinculadas a trazas de backend para ver exactamente qué hizo un usuario en los momentos previos a que ocurriera un error.
Tableros y alertas
Creá gráficos personalizados a partir de cualquier señal y activá alertas sobre patrones de registro, errores de traza o umbrales de métricas a través de Slack, PagerDuty o webhooks.
Privacidad autoalojada
Mantenga los identificadores de clientes, las cargas útiles de API y los detalles internos del sistema en su propia infraestructura sin precios por host ni por GB.
¿Por qué ejecutar HyperDX en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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