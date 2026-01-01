EdgeDB es una base de datos de código abierto que rediseña el paradigma relacional. Construida sobre el probado motor de PostgreSQL, introduce un potente modelo de datos objeto-relacional, herencia de esquemas y EdgeQL, un lenguaje de consulta diseñado para ser más expresivo y seguro que SQL. Los desarrolladores se benefician de propiedades calculadas, propiedades de link y herramientas de migración integradas que eliminan la gestión manual de esquemas.

Alojar EdgeDB en tu propio VPS te da control total sobre la configuración de la base de datos, la asignación de recursos y la residencia de datos. Podés ajustar la configuración de PostgreSQL para que coincida con tu carga de trabajo, implementar estrategias de respaldo personalizadas e integrarlo con tu infraestructura sin las limitaciones de los servicios de bases de datos gestionados.