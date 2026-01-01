Implementá EdgeDB con instalación en un clic.
Base de datos grafo-relacional de próxima generación basada en PostgreSQL con un lenguaje de consulta moderno y un modelo de datos intuitivo.
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Lo que podés crear con EdgeDB
EdgeDB es una base de datos de código abierto que rediseña el paradigma relacional. Construida sobre el probado motor de PostgreSQL, introduce un potente modelo de datos objeto-relacional, herencia de esquemas y EdgeQL, un lenguaje de consulta diseñado para ser más expresivo y seguro que SQL. Los desarrolladores se benefician de propiedades calculadas, propiedades de link y herramientas de migración integradas que eliminan la gestión manual de esquemas.
Alojar EdgeDB en tu propio VPS te da control total sobre la configuración de la base de datos, la asignación de recursos y la residencia de datos. Podés ajustar la configuración de PostgreSQL para que coincida con tu carga de trabajo, implementar estrategias de respaldo personalizadas e integrarlo con tu infraestructura sin las limitaciones de los servicios de bases de datos gestionados.
Funciones principales de EdgeDB
Lenguaje de Consulta EdgeQL
Una alternativa moderna a SQL con sintaxis intuitiva, expresiones componibles y un potente recorrido de grafos de objetos que elimina las complejas consultas multi-join.
Modelo Objeto-Relacional
Definir esquemas usando tipos de objetos con herencia y propiedades calculadas, reduciendo el desajuste de impedancia entre el código de la aplicación y la capa de la base de datos.
Migraciones automáticas
Generá y aplicá migraciones de esquema automáticamente desde tus definiciones de esquema, eliminando los scripts ALTER TABLE escritos a mano y la desviación de migración.
UI de Admin Web
Interfaz integrada basada en navegador para exploración de esquemas, consultas interactivas y visualización de datos sin necesidad de instalar herramientas adicionales.
Bibliotecas de cliente seguras de tipos
Los constructores de consultas oficiales para TypeScript, Python y Go generan código de acceso a la base de datos fuertemente tipado directamente desde tu esquema de EdgeDB.
¿Por qué ejecutar EdgeDB en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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