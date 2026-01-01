Trudesk es una plataforma de mesa de ayuda de código abierto construida con Node.js y MongoDB, diseñada para mantener las operaciones de soporte organizadas y sencillas. Ofrece una interfaz limpia de gestión de tickets donde los equipos pueden crear, asignar, priorizar y resolver solicitudes de soporte sin la complejidad de las alternativas empresariales. La integración con Elasticsearch permite una búsqueda rápida de texto completo en todos los tickets y actividades.

Alojar Trudesk en tu propio VPS mantiene todos los datos de los clientes bajo tu control, sin tarifas por usuario ni intercambio de datos con terceros. El primer visitante completa el asistente de configuración para configurar la conexión a la base de datos y crear la cuenta de administrador, lo que hace que el despliegue inicial sea simple y seguro.