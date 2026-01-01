Implementá Trudesk con instalación en un clic.
Solución de mesa de ayuda y gestión de tickets de código abierto para organizar las solicitudes de soporte y mantener las cargas de trabajo manejables.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Trudesk
Trudesk es una plataforma de mesa de ayuda de código abierto construida con Node.js y MongoDB, diseñada para mantener las operaciones de soporte organizadas y sencillas. Ofrece una interfaz limpia de gestión de tickets donde los equipos pueden crear, asignar, priorizar y resolver solicitudes de soporte sin la complejidad de las alternativas empresariales. La integración con Elasticsearch permite una búsqueda rápida de texto completo en todos los tickets y actividades.
Alojar Trudesk en tu propio VPS mantiene todos los datos de los clientes bajo tu control, sin tarifas por usuario ni intercambio de datos con terceros. El primer visitante completa el asistente de configuración para configurar la conexión a la base de datos y crear la cuenta de administrador, lo que hace que el despliegue inicial sea simple y seguro.
Funciones principales de Trudesk
Gestión de tickets
Creá, asigná y hacé seguimiento a los tickets de soporte a lo largo de todo su ciclo de vida, con niveles de prioridad, actualizaciones de estado y asignación de equipo.
Búsqueda de texto completo
La búsqueda impulsada por Elasticsearch permite a los agentes encontrar al instante tickets, comentarios e historial en todo el centro de ayuda.
Colaboración en equipo
Asignar tickets a agentes o grupos específicos, agregar notas internas y hacer un seguimiento de toda la actividad en un hilo de conversación unificado.
Acceso basado en roles
Controlá lo que los agentes y clientes pueden ver y hacer con roles de usuario y grupos de permisos configurables.
Sistema de notificaciones
Mantené informados a los agentes y clientes con notificaciones por correo electrónico activadas por actualizaciones de tickets, asignaciones y cambios de estado.
¿Por qué ejecutar Trudesk en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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