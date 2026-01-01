Implementá Friendica en un clic de instalación.
Red social madura y autohospedada del fediverso que se federa con Mastodon, Diaspora, ActivityPub y más.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Friendica
Friendica es una de las redes sociales autoalojadas más antiguas y con mayor interoperabilidad en el fediverso. Se federa simultáneamente a través de ActivityPub, Diaspora y su propio protocolo DFRN, lo que significa que tu instancia de Friendica puede conectarse con Mastodon, Misskey, Pixelfed, pods de Diaspora y docenas de otras redes desde una única cuenta. A diferencia de las plataformas más nuevas que se centran en un solo protocolo, Friendica fue diseñada específicamente para lograr el máximo alcance de federación en toda la web social descentralizada.
Ejecutar Friendica en tu propio VPS te da la propiedad total de tu identidad social y tus datos. Vos elegís las reglas, decidís con qué redes federarte y mantenés todas las publicaciones, contactos y medios bajo tu control directo, sin publicidad y sin una plataforma que pueda desaparecer o cambiar sus términos mañana.
Funciones principales de Friendica
Federación universal
Se conecta simultáneamente a las redes ActivityPub, Diaspora y DFRN — seguí e interactuá con usuarios de Mastodon, Misskey, Pixelfed y Diaspora desde una sola cuenta.
Formatos de publicación enriquecidos
Admite publicaciones de formato largo con formato completo de BBCode y Markdown, imágenes en línea, archivos adjuntos y encuestas, mucho más allá del límite de 500 caracteres de las plataformas de microblogging.
Primero la privacidad en los contactos
Controles de audiencia detallados por publicación — compartí con todos, grupos de contactos específicos o individuos — dándote una privacidad a nivel Mastodon con la mecánica de grupos al estilo de Facebook.
Foro y canales de grupo
Crear cuentas de foro temáticas a las que cualquier usuario del fediverso puede unirse, lo que permite discusiones comunitarias en hilos a través de las fronteras de la red.
Eventos y calendario
Creación de eventos integrada con RSVP y un calendario personal que se sincroniza entre contactos federados, útil para la coordinación de la comunidad sin herramientas externas.
Ecosistema de plugins
Extendé Friendica con complementos oficiales para autenticación LDAP, almacenamiento S3, notificaciones push, proveedores OAuth adicionales y publicación cruzada en otras plataformas.
¿Por qué ejecutar Friendica en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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