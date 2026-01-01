Implementá WireGuard Easy en un clic.
Gestión de WireGuard VPN basada en web con generación de clientes, códigos QR y estadísticas de tráfico en tiempo real.
Elegí un plan VPS para WireGuard Easy
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con WireGuard Easy
WireGuard Easy es una interfaz web autohospedada que facilita la implementación y gestión de un servidor VPN WireGuard para cualquier nivel de habilidad. Ofrece un panel para crear configuraciones de cliente, generar códigos QR para la configuración móvil y monitorear estadísticas de tráfico en tiempo real sin necesidad de usar la CLI de WireGuard.
Alojar WireGuard Easy en un VPS te da un servidor VPN privado bajo tu control total. La criptografía moderna de WireGuard y su módulo de kernel ligero ofrecen túneles significativamente más rápidos y eficientes que OpenVPN o IPSec, y la interfaz web permite agregar, deshabilitar o eliminar clientes al instante sin reiniciar el servidor.
Funciones principales de WireGuard Easy
Gestión basada en la web
Agregá, habilitá, deshabilitá y eliminá clientes VPN desde una interfaz de navegador sin usar la línea de comandos de WireGuard.
Configuración de código QR
Generar códigos QR para cada configuración de cliente para escanear con la aplicación móvil de WireGuard para una configuración de conexión instantánea.
Estadísticas de tráfico en tiempo real
Monitorear el uso de ancho de banda por cliente y las marcas de tiempo de la última conexión desde el panel de control para hacer un seguimiento de la actividad de la VPN.
Túneles WireGuard rápidos
La criptografía moderna de WireGuard y su implementación a nivel de kernel ofrecen túneles VPN más rápidos y eficientes que OpenVPN.
Exportación de configuración del cliente
Descargá los archivos de configuración del cliente para cualquier dispositivo compatible con WireGuard, incluyendo clientes de escritorio, móviles y de router.
¿Por qué ejecutar WireGuard Easy en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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