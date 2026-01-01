WireGuard Easy es una interfaz web autohospedada que facilita la implementación y gestión de un servidor VPN WireGuard para cualquier nivel de habilidad. Ofrece un panel para crear configuraciones de cliente, generar códigos QR para la configuración móvil y monitorear estadísticas de tráfico en tiempo real sin necesidad de usar la CLI de WireGuard.

Alojar WireGuard Easy en un VPS te da un servidor VPN privado bajo tu control total. La criptografía moderna de WireGuard y su módulo de kernel ligero ofrecen túneles significativamente más rápidos y eficientes que OpenVPN o IPSec, y la interfaz web permite agregar, deshabilitar o eliminar clientes al instante sin reiniciar el servidor.