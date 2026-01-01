Implementá Yaade en un clic.
Entorno de desarrollo de API colaborativo, de código abierto y autoalojado, diseñado para equipos que valoran la privacidad de los datos.
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Lo que podés crear con Yaade
Yaade es un entorno de desarrollo de API de código abierto y autoalojado, diseñado como una alternativa que prioriza la privacidad a los clientes de API basados en la nube. A diferencia de las herramientas alojadas que almacenan tus colecciones de API y secretos en servidores de terceros, Yaade mantiene todos los datos en tu propia infraestructura, incluyendo credenciales, tokens e historial de solicitudes.
Los equipos pueden compartir colecciones de API de forma segura, gestionar múltiples entornos, ejecutar scripts de JavaScript como tareas programadas o a través de API, e importar desde OpenAPI o Postman. Con soporte multiusuario integrado, tokens de acceso, autenticación OAuth2/OIDC y una base de datos H2 basada en archivos que no requiere configuración adicional, Yaade es lo suficientemente liviano para un solo desarrollador, pero lo suficientemente potente para todo un equipo de ingeniería.
Funciones principales de Yaade
Colecciones colaborativas
Compartí colecciones de API con todo tu equipo con acceso basado en roles, para que todos trabajen desde la misma fuente de verdad sin copiar y pegar solicitudes.
Soporte multientorno
Definí entornos separados para desarrollo, staging y producción, y luego cambiá de contexto al instante sin actualizar manualmente URLs o tokens.
Scripting integrado
Escribí scripts de JavaScript para automatizar flujos de trabajo de API, ejecutar pruebas o encadenar solicitudes — y programalos como tareas cron o activalos a través de la API integrada.
Importación de OpenAPI y Postman
Importá colecciones existentes desde especificaciones de OpenAPI o exportaciones de Postman para migrar a tu equipo sin tener que reconstruir las librerías de solicitudes desde cero.
Autenticación OAuth2 y OIDC
Integrá con proveedores de identidad externos usando OAuth2 y OIDC, para que tu equipo inicie sesión con credenciales corporativas existentes en lugar de gestionar cuentas separadas.
No es necesario configurar la base de datos
Yaade utiliza una base de datos H2 incrustada basada en archivos, por lo que no hay contenedores de base de datos separados para configurar — simplemente iniciá el contenedor y tus datos persistirán automáticamente.
¿Por qué ejecutar Yaade en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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