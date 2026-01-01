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Lo que podés crear con OCS Inventory NG

OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) es una solución de gestión de activos y despliegue de software de código abierto y gratuita que ha sido perfeccionada desde 2001. Agentes livianos instalados en puntos finales de Windows, Linux, macOS, Android e IBM AIX reportan inventarios detallados de hardware y software a un servidor central, mientras que los escaneos SNMP y el descubrimiento de IP extienden la visibilidad a impresoras, switches, routers y otros dispositivos sin agente.

Alojar OCS Inventory en tu propio VPS mantiene cada huella digital de dispositivo, registro de licencia y paquete desplegado bajo tu control. La consola web, la base de datos MySQL y la API REST incluidas son los mismos componentes utilizados por empresas que gestionan infraestructuras de TI de más de 100.000 dispositivos, sin tarifas por activo y sin dependencia de SaaS de terceros.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de OCS Inventory NG

Inventario de hardware y software

Los agentes livianos recopilan datos detallados de CPU, memoria, almacenamiento, periféricos y software instalado de endpoints con Windows, Linux, macOS, Android y AIX.

Implementación de paquete

Envía scripts, instaladores y paquetes de configuración a los agentes a través de HTTPS, con controles de ancho de banda que se adaptan a flotas de más de 100.000 dispositivos.

SNMP y descubrimiento de red

Escanear subredes y consultar dispositivos SNMP para inventariar impresoras, switches, routers y otros equipos que no pueden ejecutar un agente.

Informes de cumplimiento de licencia

Monitoree las aplicaciones instaladas en toda su infraestructura y genere informes de medición de software para verificar el uso y las renovaciones de licencias.

REST API e integraciones

La API REST integrada y el plugin de sincronización con GLPI alimentan datos de activos en sistemas de tickets, CMDBs y herramientas de seguridad.

Consola web con RBAC

Consola basada en navegador con controles de acceso basados en roles, autenticación LDAP y CAS, y paneles personalizables para operadores y auditores.

¿Por qué ejecutar OCS Inventory NG en Hostinger?

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Maxim Shishkin
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