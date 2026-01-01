Implementá OCS Inventory NG con una instalación en un clic.
Servidor de gestión de activos de IT de código abierto que rastrea hardware, software y despliega paquetes en toda tu flota.
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Lo que podés crear con OCS Inventory NG
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) es una solución de gestión de activos y despliegue de software de código abierto y gratuita que ha sido perfeccionada desde 2001. Agentes livianos instalados en puntos finales de Windows, Linux, macOS, Android e IBM AIX reportan inventarios detallados de hardware y software a un servidor central, mientras que los escaneos SNMP y el descubrimiento de IP extienden la visibilidad a impresoras, switches, routers y otros dispositivos sin agente.
Alojar OCS Inventory en tu propio VPS mantiene cada huella digital de dispositivo, registro de licencia y paquete desplegado bajo tu control. La consola web, la base de datos MySQL y la API REST incluidas son los mismos componentes utilizados por empresas que gestionan infraestructuras de TI de más de 100.000 dispositivos, sin tarifas por activo y sin dependencia de SaaS de terceros.
Funciones principales de OCS Inventory NG
Inventario de hardware y software
Los agentes livianos recopilan datos detallados de CPU, memoria, almacenamiento, periféricos y software instalado de endpoints con Windows, Linux, macOS, Android y AIX.
Implementación de paquete
Envía scripts, instaladores y paquetes de configuración a los agentes a través de HTTPS, con controles de ancho de banda que se adaptan a flotas de más de 100.000 dispositivos.
SNMP y descubrimiento de red
Escanear subredes y consultar dispositivos SNMP para inventariar impresoras, switches, routers y otros equipos que no pueden ejecutar un agente.
Informes de cumplimiento de licencia
Monitoree las aplicaciones instaladas en toda su infraestructura y genere informes de medición de software para verificar el uso y las renovaciones de licencias.
REST API e integraciones
La API REST integrada y el plugin de sincronización con GLPI alimentan datos de activos en sistemas de tickets, CMDBs y herramientas de seguridad.
Consola web con RBAC
Consola basada en navegador con controles de acceso basados en roles, autenticación LDAP y CAS, y paneles personalizables para operadores y auditores.
¿Por qué ejecutar OCS Inventory NG en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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