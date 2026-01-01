Implementá Jaeger con instalación en 1 clic.
Plataforma de rastreo distribuido de código abierto para monitorear flujos de solicitudes y diagnosticar problemas de rendimiento en arquitecturas de microservicios.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Jaeger
Jaeger es un proyecto graduado de la CNCF para el rastreo distribuido de extremo a extremo, originalmente desarrollado en Uber para monitorear miles de microservicios. Captura cómo las solicitudes se propagan a través de tu sistema, revelando dependencias de servicios, desgloses de tiempo, propagación de errores y cuellos de botella de latencia que son invisibles solo con el registro tradicional. Esta implementación soporta el Protocolo OpenTelemetry (OTLP) de forma nativa para compatibilidad con librerías de instrumentación modernas.
Alojar Jaeger por tu cuenta mantiene los datos de rastreo —que a menudo contienen identificadores de usuario, consultas de bases de datos y detalles internos de API— completamente en tu propia infraestructura. Evitás los precios por rastreo de los proveedores comerciales de APM y mantenés control total sobre la retención y el acceso, con costos predecibles que escalan con tu VPS en lugar de con tu volumen de tráfico.
Funciones principales de Jaeger
Soporte de OpenTelemetry
La ingesta nativa de OTLP significa que cualquier aplicación instrumentada con los SDK de OpenTelemetry puede enviar rastros a Jaeger sin exportadores personalizados.
Grafo de Dependencias de Servicio
Los gráficos de servicio generados automáticamente muestran las relaciones de llamadas y los volúmenes de solicitudes entre cada servicio de tu arquitectura.
Análisis de Rastreo Profundo
Los cronogramas de trazas detallados desglosan cada span y operación con duraciones, etiquetas y registros para identificar consultas lentas y errores.
Comparación de Rastreo
Compará los rastreos de antes y después de una implementación para identificar rápidamente regresiones de rendimiento o nuevos patrones de error introducidos por cambios en el código.
Muestreo adaptativo
Controlar el volumen de recolección de trazas dinámicamente para equilibrar la profundidad de la observabilidad frente a los costos de almacenamiento e ingesta en sistemas de alto tráfico.
¿Por qué ejecutar Jaeger en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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