Jaeger es un proyecto graduado de la CNCF para el rastreo distribuido de extremo a extremo, originalmente desarrollado en Uber para monitorear miles de microservicios. Captura cómo las solicitudes se propagan a través de tu sistema, revelando dependencias de servicios, desgloses de tiempo, propagación de errores y cuellos de botella de latencia que son invisibles solo con el registro tradicional. Esta implementación soporta el Protocolo OpenTelemetry (OTLP) de forma nativa para compatibilidad con librerías de instrumentación modernas.

Alojar Jaeger por tu cuenta mantiene los datos de rastreo —que a menudo contienen identificadores de usuario, consultas de bases de datos y detalles internos de API— completamente en tu propia infraestructura. Evitás los precios por rastreo de los proveedores comerciales de APM y mantenés control total sobre la retención y el acceso, con costos predecibles que escalan con tu VPS en lugar de con tu volumen de tráfico.