NZBHydra2 es un motor de metabúsqueda de Usenet que te permite consultar docenas de indexadores —tanto proveedores Newznab específicos de Usenet como indexadores de torrents Torznab— desde una interfaz web unificada y a través de una única API compatible con Newznab. Deduplica resultados entre proveedores, aplica tus preferencias de calidad y categoría, almacena en caché las búsquedas y expone todo a través de un endpoint al que Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y otras herramientas de automatización pueden acceder directamente.

Alojar NZBHydra2 en un VPS (servidor privado virtual) le da a tu stack Arr un agregador único, rápido y controlado por el propietario, en lugar de apuntar cada descargador a cada indexador individualmente —una configuración más simple, menos llamadas a la API por proveedor y estadísticas centralizadas sobre qué indexadores realmente funcionan.