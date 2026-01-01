Implementá NZBHydra2 con instalación de un clic.
Motor de metabúsqueda de Usenet que agrega docenas de indexadores detrás de un único punto final de API unificado de Newznab.
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Lo que podés crear con NZBHydra2
NZBHydra2 es un motor de metabúsqueda de Usenet que te permite consultar docenas de indexadores —tanto proveedores Newznab específicos de Usenet como indexadores de torrents Torznab— desde una interfaz web unificada y a través de una única API compatible con Newznab. Deduplica resultados entre proveedores, aplica tus preferencias de calidad y categoría, almacena en caché las búsquedas y expone todo a través de un endpoint al que Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y otras herramientas de automatización pueden acceder directamente.
Alojar NZBHydra2 en un VPS (servidor privado virtual) le da a tu stack Arr un agregador único, rápido y controlado por el propietario, en lugar de apuntar cada descargador a cada indexador individualmente —una configuración más simple, menos llamadas a la API por proveedor y estadísticas centralizadas sobre qué indexadores realmente funcionan.
Funciones principales de NZBHydra2
Endpoint unificado de Newznab
Agrupa docenas de indexadores detrás de una única API de Newznab y Torznab para que Sonarr, Radarr y Lidarr solo necesiten una entrada en lugar de muchas.
Deduplicación entre proveedores
Reconoce lanzamientos duplicados entre indexadores, los clasifica según tus reglas de prioridad y muestra solo el mejor resultado por grupo de lanzamiento.
Caché de búsqueda y estadísticas
Almacena en caché las búsquedas recientes y rastrea la tasa de aciertos por indexador, el tiempo de respuesta y la cantidad de descargas para que puedas ver qué proveedores están rindiendo.
Filtrado de resultados flexible
Los filtros de calidad por categoría, idioma, edad y tamaño mantienen los lanzamientos de baja calidad fuera de tu pipeline de automatización de Arr.
Cuentas multiusuario
Las cuentas opcionales por usuario con permisos basados en roles permiten que varios miembros del hogar compartan el mismo agregador sin superponer la visibilidad.
¿Por qué ejecutar NZBHydra2 en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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