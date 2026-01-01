Implementá Pterodactyl con instalación en un clic.
Panel open-source de gestión de servidores de juegos, con aislamiento mediante Docker, consola en tiempo real y soporte para cientos de juegos.
Elegí un plan VPS para Pterodactyl
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Pterodactyl
Pterodactyl es el panel de gestión de servidores de juegos de código abierto líder, en el que confían proveedores de hosting y comunidades de gaming de todo el mundo. Cada servidor de juegos se ejecuta en su propio contenedor Docker, lo que evita conflictos de recursos y que un servidor comprometido afecte a otros en la misma máquina. La moderna interfaz basada en React les da a los dueños de servidores acceso a la consola en tiempo real, gestión de archivos, programación de backups y monitoreo de recursos.
Alojar Pterodactyl por cuenta propia elimina las tarifas por servidor que cobran las plataformas de hosting gestionado y les da a los administradores control total sobre la marca, las integraciones de autenticación y los 'eggs' personalizados para juegos no soportados. Este deploy incluye el Panel con MariaDB y Redis; Wings debe instalarse por separado en los nodos donde se ejecutarán los servidores de juegos.
Funciones principales de Pterodactyl
Aislamiento de Docker
Cada servidor de juegos se ejecuta en su propio contenedor, lo que evita conflictos de recursos y mantiene seguro el sistema anfitrión, incluso si un servidor se ve comprometido.
Consola en tiempo real
La consola web impulsada por WebSocket les da a los jugadores y administradores acceso en vivo a la salida y comandos del servidor directamente desde el navegador.
Backups automáticos
La programación de copias de seguridad integrada almacena instantáneas del servidor en almacenamiento compatible con S3, protegiendo los datos del mundo del juego sin intervención manual.
Escalado Multinodo
Administrá servidores de juegos distribuidos en múltiples máquinas físicas desde un único Panel, escalando la capacidad agregando nodos Wings a medida que la demanda crece.
Huevos de la Comunidad
Cientos de 'eggs' aportados por la comunidad cubren Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike y más — desplegá cualquier juego compatible en segundos.
¿Por qué ejecutar Pterodactyl en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.