Pterodactyl es el panel de gestión de servidores de juegos de código abierto líder, en el que confían proveedores de hosting y comunidades de gaming de todo el mundo. Cada servidor de juegos se ejecuta en su propio contenedor Docker, lo que evita conflictos de recursos y que un servidor comprometido afecte a otros en la misma máquina. La moderna interfaz basada en React les da a los dueños de servidores acceso a la consola en tiempo real, gestión de archivos, programación de backups y monitoreo de recursos.

Alojar Pterodactyl por cuenta propia elimina las tarifas por servidor que cobran las plataformas de hosting gestionado y les da a los administradores control total sobre la marca, las integraciones de autenticación y los 'eggs' personalizados para juegos no soportados. Este deploy incluye el Panel con MariaDB y Redis; Wings debe instalarse por separado en los nodos donde se ejecutarán los servidores de juegos.