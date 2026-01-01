Implementá Grav en 1 clic.
CMS de archivos planos rápido y moderno que no requiere base de datos — solo archivos Markdown, plantillas Twig y un ecosistema de plugins.
Elegí un plan VPS para Grav
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Grav
Grav es un CMS de archivos planos moderno que almacena todo el contenido como archivos Markdown en el sistema de archivos, eliminando por completo la base de datos. Desarrollado en PHP con plantillas Twig, ofrece cargas de página rápidas a través de un caché basado en archivos, un panel de administración integrado para editores no técnicos y más de 300 plugins para formularios, SEO, búsqueda y contenido multilingüe.
Alojar Grav en tu propio VPS significa que las copias de seguridad son tan simples como copiar una carpeta, el control de versiones se maneja de forma nativa con Git, y no hay límites de conexión a la base de datos, dolores de cabeza por la optimización de consultas o trabajos de copia de seguridad separados; solo archivos y tu aplicación ejecutándose en el hardware que vos controlás.
Funciones principales de Grav
No requiere base de datos
Todo el contenido reside como archivos Markdown, eliminando la necesidad de configuración de bases de datos, agrupación de conexiones u optimización de consultas para cargas de trabajo típicas de un sitio.
Panel de administración integrado
Gestioná páginas, temas, plugins y cuentas de usuario a través de una interfaz web pulcra sin tocar la línea de comandos ni editar archivos directamente.
Amplio ecosistema de plugins
Más de 300 plugins cubren formularios, soporte multilingüe, búsqueda, SEO, optimización de imágenes y más — instalalos con un solo clic desde el panel de administración.
Contenido amigable con Git
La arquitectura basada en archivos hace que todo el sitio —contenido, configuración y código— sea rastreable en Git para implementaciones automatizadas e historial de cambios.
Plantillas Twig
Cree temas totalmente personalizados usando el motor de plantillas Twig con acceso a la potente API de contenido, el sistema de taxonomía y el pipeline de medios.
¿Por qué ejecutar Grav en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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