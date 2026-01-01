Grav es un CMS de archivos planos moderno que almacena todo el contenido como archivos Markdown en el sistema de archivos, eliminando por completo la base de datos. Desarrollado en PHP con plantillas Twig, ofrece cargas de página rápidas a través de un caché basado en archivos, un panel de administración integrado para editores no técnicos y más de 300 plugins para formularios, SEO, búsqueda y contenido multilingüe.

Alojar Grav en tu propio VPS significa que las copias de seguridad son tan simples como copiar una carpeta, el control de versiones se maneja de forma nativa con Git, y no hay límites de conexión a la base de datos, dolores de cabeza por la optimización de consultas o trabajos de copia de seguridad separados; solo archivos y tu aplicación ejecutándose en el hardware que vos controlás.