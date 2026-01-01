Grafana Pyroscope es una base de datos de perfiles continuos de código abierto diseñada para almacenar y consultar datos de perfiles de aplicaciones en producción a escala. A diferencia de los perfiladores puntuales que se ejecutan durante incidentes, Pyroscope ingiere perfiles continuamente de fuentes como Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF y OpenTelemetry para que puedas comparar gráficos de llama entre despliegues, regiones o cualquier etiqueta personalizada.

Alojar Pyroscope en tu propio VPS mantiene los datos de perfil sensibles (que a menudo contienen nombres de funciones, rutas de archivos y rastros de pila de tu código) fuera de los servicios de terceros, mientras te permite ajustar la retención y el almacenamiento para que coincidan con tu carga de trabajo. El modo de binario único incluido ejecuta los componentes de distribuidor, ingesta, consulta y compactador en un solo contenedor con almacenamiento en el sistema de archivos local — sin necesidad de Kubernetes, almacenamiento de objetos o dependencias externas.