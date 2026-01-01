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Lo que podés crear con Grafana Pyroscope

Grafana Pyroscope es una base de datos de perfiles continuos de código abierto diseñada para almacenar y consultar datos de perfiles de aplicaciones en producción a escala. A diferencia de los perfiladores puntuales que se ejecutan durante incidentes, Pyroscope ingiere perfiles continuamente de fuentes como Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF y OpenTelemetry para que puedas comparar gráficos de llama entre despliegues, regiones o cualquier etiqueta personalizada.

Alojar Pyroscope en tu propio VPS mantiene los datos de perfil sensibles (que a menudo contienen nombres de funciones, rutas de archivos y rastros de pila de tu código) fuera de los servicios de terceros, mientras te permite ajustar la retención y el almacenamiento para que coincidan con tu carga de trabajo. El modo de binario único incluido ejecuta los componentes de distribuidor, ingesta, consulta y compactador en un solo contenedor con almacenamiento en el sistema de archivos local — sin necesidad de Kubernetes, almacenamiento de objetos o dependencias externas.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Grafana Pyroscope

Perfilado Continuo

Ingerir perfiles de servicios en ejecución las 24 horas del día en lugar de esperar un incidente, para que puedas comparar cualquier par de puntos en el tiempo en un gráfico de llama.

Soporte multi-idioma

SDKs nativos para Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust y .NET, además de la auto-instrumentación de Grafana Alloy y eBPF para el perfilado sin código de cualquier binario.

Compatible con OpenTelemetry

Aceptar perfiles a través del protocolo OpenTelemetry y correlacionarlos con rastreos, métricas y registros existentes sin cambiar su pipeline de colector.

Comparaciones de Gráficos de Llama

Compará dos gráficos de llama lado a lado para ver al instante qué funciones empeoraron después de un despliegue, escalaron mal bajo carga o mejoraron después de una corrección.

Filtrado por etiquetas

Segmentá perfiles por cualquier etiqueta — servicio, región, versión, inquilino o dimensión personalizada — para aislar la carga de trabajo exacta que causa una regresión de rendimiento.

Almacenamiento Binario Único

Funciona como un solo contenedor con almacenamiento local en el sistema de archivos por defecto, con backends opcionales de S3, GCS y Azure cuando superes la capacidad de un solo nodo.

¿Por qué ejecutar Grafana Pyroscope en Hostinger?

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