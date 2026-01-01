Sshwifty es un cliente SSH y Telnet basado en web y autoalojado que convierte cualquier navegador moderno en una terminal completamente funcional para el acceso a servidores remotos. Soporta autenticación SSH por contraseña, clave pública e interactiva por teclado, junto con Telnet simple, eliminando la necesidad de instalar o configurar clientes nativos en cada estación de trabajo.

Autoalojar Sshwifty en un VPS le da a un equipo un único punto de entrada compartido para administrar máquinas remotas desde cualquier lugar —teléfonos, tabletas, laptops corporativas restringidas o quioscos—, mientras se mantiene el acceso controlado por una clave compartida. Los administradores pueden predefinir ajustes de host, restringir las conexiones a objetivos aprobados y auditar el tráfico a través de ganchos del lado del servidor sin exponer los puertos SSH a la internet pública.