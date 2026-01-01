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Lo que podés crear con Sshwifty

Sshwifty es un cliente SSH y Telnet basado en web y autoalojado que convierte cualquier navegador moderno en una terminal completamente funcional para el acceso a servidores remotos. Soporta autenticación SSH por contraseña, clave pública e interactiva por teclado, junto con Telnet simple, eliminando la necesidad de instalar o configurar clientes nativos en cada estación de trabajo.

Autoalojar Sshwifty en un VPS le da a un equipo un único punto de entrada compartido para administrar máquinas remotas desde cualquier lugar —teléfonos, tabletas, laptops corporativas restringidas o quioscos—, mientras se mantiene el acceso controlado por una clave compartida. Los administradores pueden predefinir ajustes de host, restringir las conexiones a objetivos aprobados y auditar el tráfico a través de ganchos del lado del servidor sin exponer los puertos SSH a la internet pública.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Sshwifty

SSH y Telnet

Conéctese a servidores SSH usando autenticación por contraseña, clave pública o interactiva por teclado, y acceda a hosts Telnet antiguos desde la misma interfaz.

Sin instalación de cliente

Se ejecuta completamente en el navegador para que los usuarios accedan a máquinas remotas desde teléfonos, tablets o estaciones de trabajo bloqueadas sin instalar software de terminal nativo.

Ajustes preestablecidos de conexión

Los administradores definen presets de host reutilizables con credenciales embebidas para que los usuarios solo se conecten a servidores preaprobados de una lista seleccionada.

Ganchos del lado del servidor

Se pueden invocar procesos externos antes de cada conexión para aplicar validación personalizada, registro o auditoría sin modificar el cliente.

Clave de Acceso Única

Protegé la interfaz web con una única clave compartida configurada al momento del despliegue para que solo los usuarios autorizados accedan a la pantalla de conexión.

¿Por qué ejecutar Sshwifty en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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