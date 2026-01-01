Implementá Sshwifty con instalación en un clic.
Cliente SSH y Telnet basado en navegador que te permite acceder a servidores remotos desde cualquier navegador web sin instalar clientes locales.
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Lo que podés crear con Sshwifty
Sshwifty es un cliente SSH y Telnet basado en web y autoalojado que convierte cualquier navegador moderno en una terminal completamente funcional para el acceso a servidores remotos. Soporta autenticación SSH por contraseña, clave pública e interactiva por teclado, junto con Telnet simple, eliminando la necesidad de instalar o configurar clientes nativos en cada estación de trabajo.
Autoalojar Sshwifty en un VPS le da a un equipo un único punto de entrada compartido para administrar máquinas remotas desde cualquier lugar —teléfonos, tabletas, laptops corporativas restringidas o quioscos—, mientras se mantiene el acceso controlado por una clave compartida. Los administradores pueden predefinir ajustes de host, restringir las conexiones a objetivos aprobados y auditar el tráfico a través de ganchos del lado del servidor sin exponer los puertos SSH a la internet pública.
Funciones principales de Sshwifty
SSH y Telnet
Conéctese a servidores SSH usando autenticación por contraseña, clave pública o interactiva por teclado, y acceda a hosts Telnet antiguos desde la misma interfaz.
Sin instalación de cliente
Se ejecuta completamente en el navegador para que los usuarios accedan a máquinas remotas desde teléfonos, tablets o estaciones de trabajo bloqueadas sin instalar software de terminal nativo.
Ajustes preestablecidos de conexión
Los administradores definen presets de host reutilizables con credenciales embebidas para que los usuarios solo se conecten a servidores preaprobados de una lista seleccionada.
Ganchos del lado del servidor
Se pueden invocar procesos externos antes de cada conexión para aplicar validación personalizada, registro o auditoría sin modificar el cliente.
Clave de Acceso Única
Protegé la interfaz web con una única clave compartida configurada al momento del despliegue para que solo los usuarios autorizados accedan a la pantalla de conexión.
¿Por qué ejecutar Sshwifty en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
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Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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