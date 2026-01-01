Slink es una plataforma de intercambio de imágenes autoalojada, construida en torno a la privacidad, la propiedad y la transparencia. A diferencia de los hosts de imágenes comerciales que escanean las cargas para publicidad, reclaman amplios derechos de licencia o imponen políticas de contenido arbitrarias, Slink garantiza que mantengas un control total sobre tu contenido visual — almacenado localmente en tu propio servidor sin acceso de terceros.

Alojar Slink en tu VPS significa que tus imágenes nunca abandonan tu infraestructura. La eliminación automática de metadatos EXIF quita las coordenadas GPS, la información del dispositivo y las marcas de tiempo de cada carga, protegiendo la privacidad por defecto. Con compresión configurable, flujos de trabajo de aprobación de usuarios y políticas de contraseñas, Slink ofrece un entorno profesional para compartir imágenes bajo tus propios términos.