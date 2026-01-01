Implementá Slink con instalación en un clic.
Plataforma para compartir imágenes autoalojada que prioriza la privacidad, con eliminación automática de EXIF y compresión configurable.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Slink
Slink es una plataforma de intercambio de imágenes autoalojada, construida en torno a la privacidad, la propiedad y la transparencia. A diferencia de los hosts de imágenes comerciales que escanean las cargas para publicidad, reclaman amplios derechos de licencia o imponen políticas de contenido arbitrarias, Slink garantiza que mantengas un control total sobre tu contenido visual — almacenado localmente en tu propio servidor sin acceso de terceros.
Alojar Slink en tu VPS significa que tus imágenes nunca abandonan tu infraestructura. La eliminación automática de metadatos EXIF quita las coordenadas GPS, la información del dispositivo y las marcas de tiempo de cada carga, protegiendo la privacidad por defecto. Con compresión configurable, flujos de trabajo de aprobación de usuarios y políticas de contraseñas, Slink ofrece un entorno profesional para compartir imágenes bajo tus propios términos.
Funciones principales de Slink
Eliminación de metadatos EXIF
Elimina automáticamente las coordenadas GPS, la información del dispositivo y las marcas de tiempo de cada imagen subida para proteger la privacidad por defecto.
Compresión configurable
Establecé la calidad de compresión y los límites de tamaño de subida para equilibrar la fidelidad de la imagen con la eficiencia del almacenamiento para tu caso de uso específico.
Administración de usuarios
Los flujos de aprobación opcionales y las políticas configurables de fortaleza de contraseña te permiten controlar quién puede subir y compartir imágenes.
Almacenamiento local
Todas las imágenes se almacenan directamente en tu VPS — sin buckets en la nube, sin CDNs de terceros, sin dependencias externas para tu contenido.
URLs Compartibles Únicas
Cada carga recibe una URL única para compartir fácilmente, otorgando a los destinatarios acceso directo sin necesidad de cuentas ni instalaciones de aplicaciones.
¿Por qué ejecutar Slink en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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