Implementá Bionic GPT con instalación en un clic.
Alternativa a ChatGPT autohospedada en las instalaciones con chat de equipo, asistentes impulsados por RAG y control de acceso basado en roles para empresas.
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Lo que podés crear con Bionic GPT
Bionic GPT es un reemplazo de código abierto on-premise para ChatGPT, diseñado para organizaciones que necesitan IA generativa manteniendo los datos estrictamente confidenciales. Construido sobre un núcleo Rust de alto rendimiento, combina una interfaz familiar al estilo ChatGPT con características empresariales como espacios de trabajo en equipo, control de acceso basado en roles, registros de auditoría y pipelines de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) con capacidades de agente para cualquier formato de documento.
Alojar Bionic GPT en tu propio VPS mantiene los prompts, el historial de chat, los embeddings y los documentos subidos dentro de la infraestructura que controlás, sin tarifas por puesto ni intercambio de datos con terceros. La plataforma se conecta a cualquier modelo compatible con OpenAI —instancias locales de Ollama o proveedores remotos— e incluye PostgreSQL con pgvector para búsqueda semántica, además de un motor RAG dedicado para la ingesta de documentos y la generación de embeddings.
Funciones principales de Bionic GPT
Experiencia de chat familiar
Una interfaz pulida al estilo ChatGPT, con historial de chat y personalización completa de temas, permite a los equipos adoptar la herramienta sin necesidad de reentrenamiento, mientras que una interfaz de usuario (UI) rápida desarrollada en Rust mantiene las interacciones ágiles.
Asistentes RAG agénticos
Creá asistentes basados en tus propios documentos — PDF, HTML, CSV, PPTX y más — con fragmentación sin código, incrustaciones y mensajes del sistema configurados a través de la interfaz de usuario web.
Equipos y RBAC
Organice a los usuarios en espacios de trabajo de equipo aislados, gestione el acceso a las funciones mediante roles desde su SSO y aplique límites de uso de tokens por rol para compartir la capacidad del modelo de manera equitativa.
Traé cualquier LLM
Conectate a modelos locales a través de Ollama o a proveedores remotos usando APIs compatibles con OpenAI, y permití que los usuarios cambien entre modelos sin salir de la conversación.
Privacidad por diseño
Documentos, embeddings y el historial de chat permanecen dentro de tu VPS, con seguridad a nivel de fila de Postgres y contenedores mínimos construidos desde cero, proporcionando defensa en profundidad.
¿Por qué ejecutar Bionic GPT en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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