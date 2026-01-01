Bionic GPT es un reemplazo de código abierto on-premise para ChatGPT, diseñado para organizaciones que necesitan IA generativa manteniendo los datos estrictamente confidenciales. Construido sobre un núcleo Rust de alto rendimiento, combina una interfaz familiar al estilo ChatGPT con características empresariales como espacios de trabajo en equipo, control de acceso basado en roles, registros de auditoría y pipelines de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) con capacidades de agente para cualquier formato de documento.

Alojar Bionic GPT en tu propio VPS mantiene los prompts, el historial de chat, los embeddings y los documentos subidos dentro de la infraestructura que controlás, sin tarifas por puesto ni intercambio de datos con terceros. La plataforma se conecta a cualquier modelo compatible con OpenAI —instancias locales de Ollama o proveedores remotos— e incluye PostgreSQL con pgvector para búsqueda semántica, además de un motor RAG dedicado para la ingesta de documentos y la generación de embeddings.