Implementá jfa-go con instalación en 1 clic.
Gestión de usuarios basada en invitaciones para Jellyfin con perfiles, restablecimiento de contraseñas y notificaciones multicanal.
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Lo que podés crear con jfa-go
jfa-go is a self-hosted user management companion for Jellyfin (with secondary Emby support) that replaces manual account creation with shareable invite links. Each invite can apply a Jellyfin profile that controls library access, transcoding limits, and other server settings, while options for usage caps, expiry dates, password rules, and CAPTCHA give administrators tight control over who signs up and how.
Self-hosting jfa-go alongside Jellyfin removes the friction of onboarding family, friends, or paid supporters, adds password-reset flows that work with Jellyfin''s native "Forgot Password" feature, and connects user notifications to Discord, Telegram, Matrix, and email without giving any data to third-party services.
Funciones principales de jfa-go
Registro por invitación
Generá enlaces de invitación compartibles con límites de uso, fechas de vencimiento y perfiles de Jellyfin por enlace para que cada invitado obtenga el acceso correcto automáticamente.
Autoservicio de reseteo de contraseña
Integrarse al flujo de "Olvidé mi contraseña" de Jellyfin o exponer una página de "Mi cuenta" para que los usuarios restablezcan sus credenciales sin contactar a un administrador.
Notificaciones multicanal
Contactar a los usuarios a través de Discord, Telegram, Matrix o correo electrónico para avisos de vencimiento, anuncios y eventos de la cuenta usando plantillas de Markdown.
Gestión masiva de usuarios
Visualizá todas las cuentas de Jellyfin en un solo panel y habilitá, deshabilitá, eliminá o volvé a perfilar usuarios de forma masiva en lugar de uno por uno.
Reglas de vencimiento de la cuenta
Establecer un vencimiento con límite de tiempo para las invitaciones para que las membresías de prueba o pagas se deshabiliten o eliminen automáticamente después de un período fijo.
Sincronización de Ombi y Jellyseerr
Mantener los nombres de usuario, contraseñas y datos de contacto sincronizados entre jfa-go, Ombi y Jellyseerr para que las solicitudes permanezcan vinculadas a la cuenta correcta.
¿Por qué ejecutar jfa-go en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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