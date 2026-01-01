Implementá MicroRealEstate con instalación en un clic.
Gestión de propiedades de alquiler de código abierto para propietarios: contratos de alquiler, alquileres, inquilinos y almacenamiento de documentos en una única plataforma autoalojada.
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Lo que podés crear con MicroRealEstate
MicroRealEstate es una aplicación de gestión de propiedades de código abierto diseñada específicamente para propietarios independientes y pequeños equipos inmobiliarios. Consolida registros de inquilinos, contratos de alquiler, seguimiento de pagos y generación de documentos en un único espacio de trabajo autoalojado, eliminando las tarifas por unidad y las desventajas de compartir datos de los SaaS comerciales de gestión de propiedades.
Alojar MicroRealEstate en tu propio VPS mantiene la información sensible de los inquilinos, los contratos de alquiler y el historial de pagos bajo tu control total. La arquitectura de microservicios separa claramente el portal del propietario, el portal del inquilino, el generador de documentos y el servicio de correo electrónico, facilitando la gestión de alquileres a cualquier escala sin costos de software recurrentes.
Funciones principales de MicroRealEstate
Gestión de alquileres
Generá contratos de alquiler a partir de plantillas personalizables y almacená cada contrato, modificación y documento vinculado a cada arrendamiento en un solo lugar.
Seguimiento de pagos de alquiler
Registrá los pagos entrantes y monitoreá los saldos vencidos en cada unidad, con generación automática de avisos y recibos para los inquilinos.
Portal del inquilino
Interfaz dedicada para inquilinos que les permite revisar su contrato de alquiler, ver el historial de pagos y descargar recibos sin necesidad de contactar al propietario.
Documentos personalizados
Redactar avisos, cartas y comunicados a partir de plantillas reutilizables para que la comunicación con los inquilinos sea consistente y profesional.
Colaboración en equipo
Invitá a colaboradores para compartir la carga de trabajo de la gestión de propiedades, haciendo que la plataforma sea adecuada tanto para propietarios independientes como para negocios inmobiliarios.
Notificaciones de correo
Conectá SMTP, Mailgun o Gmail para enviar recibos, avisos masivos e invitaciones a inquilinos directamente desde la aplicación.
¿Por qué ejecutar MicroRealEstate en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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