MicroRealEstate es una aplicación de gestión de propiedades de código abierto diseñada específicamente para propietarios independientes y pequeños equipos inmobiliarios. Consolida registros de inquilinos, contratos de alquiler, seguimiento de pagos y generación de documentos en un único espacio de trabajo autoalojado, eliminando las tarifas por unidad y las desventajas de compartir datos de los SaaS comerciales de gestión de propiedades.

Alojar MicroRealEstate en tu propio VPS mantiene la información sensible de los inquilinos, los contratos de alquiler y el historial de pagos bajo tu control total. La arquitectura de microservicios separa claramente el portal del propietario, el portal del inquilino, el generador de documentos y el servicio de correo electrónico, facilitando la gestión de alquileres a cualquier escala sin costos de software recurrentes.