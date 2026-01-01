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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con MicroRealEstate

MicroRealEstate es una aplicación de gestión de propiedades de código abierto diseñada específicamente para propietarios independientes y pequeños equipos inmobiliarios. Consolida registros de inquilinos, contratos de alquiler, seguimiento de pagos y generación de documentos en un único espacio de trabajo autoalojado, eliminando las tarifas por unidad y las desventajas de compartir datos de los SaaS comerciales de gestión de propiedades.

Alojar MicroRealEstate en tu propio VPS mantiene la información sensible de los inquilinos, los contratos de alquiler y el historial de pagos bajo tu control total. La arquitectura de microservicios separa claramente el portal del propietario, el portal del inquilino, el generador de documentos y el servicio de correo electrónico, facilitando la gestión de alquileres a cualquier escala sin costos de software recurrentes.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de MicroRealEstate

Gestión de alquileres

Generá contratos de alquiler a partir de plantillas personalizables y almacená cada contrato, modificación y documento vinculado a cada arrendamiento en un solo lugar.

Seguimiento de pagos de alquiler

Registrá los pagos entrantes y monitoreá los saldos vencidos en cada unidad, con generación automática de avisos y recibos para los inquilinos.

Portal del inquilino

Interfaz dedicada para inquilinos que les permite revisar su contrato de alquiler, ver el historial de pagos y descargar recibos sin necesidad de contactar al propietario.

Documentos personalizados

Redactar avisos, cartas y comunicados a partir de plantillas reutilizables para que la comunicación con los inquilinos sea consistente y profesional.

Colaboración en equipo

Invitá a colaboradores para compartir la carga de trabajo de la gestión de propiedades, haciendo que la plataforma sea adecuada tanto para propietarios independientes como para negocios inmobiliarios.

Notificaciones de correo

Conectá SMTP, Mailgun o Gmail para enviar recibos, avisos masivos e invitaciones a inquilinos directamente desde la aplicación.

¿Por qué ejecutar MicroRealEstate en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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