FusionDirectory es una aplicación de gestión de identidad y acceso de código abierto que convierte un directorio LDAP estándar en una plataforma manejable para usuarios, grupos, cuentas de correo, recursos compartidos de Samba, principales de Kerberos y docenas de otros servicios del sistema. En lugar de escribir archivos ldif o usar ldapsearch desde la línea de comandos, los administradores trabajan en una interfaz web que comprende los esquemas de los servicios a los que se conectan.

Alojar FusionDirectory en un VPS mantiene el directorio —el sistema de registro de cada cuenta en tu red— completamente bajo tu control. Esta implementación incluye un backend OpenLDAP precargado con los esquemas de FusionDirectory requeridos, de modo que la interfaz web y el directorio que gestiona se inician juntos como una única pila de aplicaciones.