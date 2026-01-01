Implementá FusionDirectory en un clic.
Gestión de identidades basada en web para la administración de claves LDAP, Samba, Kerberos, correo electrónico, DNS, DHCP y SSH.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con FusionDirectory
FusionDirectory es una aplicación de gestión de identidad y acceso de código abierto que convierte un directorio LDAP estándar en una plataforma manejable para usuarios, grupos, cuentas de correo, recursos compartidos de Samba, principales de Kerberos y docenas de otros servicios del sistema. En lugar de escribir archivos ldif o usar ldapsearch desde la línea de comandos, los administradores trabajan en una interfaz web que comprende los esquemas de los servicios a los que se conectan.
Alojar FusionDirectory en un VPS mantiene el directorio —el sistema de registro de cada cuenta en tu red— completamente bajo tu control. Esta implementación incluye un backend OpenLDAP precargado con los esquemas de FusionDirectory requeridos, de modo que la interfaz web y el directorio que gestiona se inician juntos como una única pila de aplicaciones.
Funciones principales de FusionDirectory
Administrador LDAP basado en la web
Administre usuarios, grupos, unidades organizativas y ACL en un navegador sin escribir archivos ldif ni ejecutar ldapadd desde una terminal.
Samba y Kerberos
Aprovisione cuentas de recursos compartidos de Samba y principales de Kerberos directamente desde los registros de usuario, manteniendo la red de Windows y el SSO sincronizados con el directorio.
Arquitectura de plugin
Extendé el directorio con módulos opcionales para correo, DNS, DHCP, claves SSH, reglas sudo, certificados y políticas de contraseñas — habilitá solo los que necesites.
OpenLDAP incluido
Se envía con un backend OpenLDAP precargado con esquemas de FusionDirectory, por lo que el directorio está listo para ser gestionado inmediatamente después de la implementación.
Registro de auditoría
El plugin de auditoría integrado registra cada cambio de directorio con quién, qué y cuándo, facilitando las revisiones de cumplimiento y las investigaciones forenses.
Gestión de políticas de contraseña
Configure la complejidad, el vencimiento y las reglas de bloqueo de las contraseñas a través de la interfaz de usuario y aplíquelas a todas las poblaciones de usuarios desde una única pantalla.
¿Por qué ejecutar FusionDirectory en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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