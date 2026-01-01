Implementá NodeBB en 1 clic.
Plataforma de discusión moderna de Node.js con discusiones en tiempo real por streaming, notificaciones instantáneas y un rico ecosistema de plugins.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con NodeBB
NodeBB es una plataforma de foro comunitario de próxima generación, desarrollada con Node.js y WebSockets, que ofrece debates en tiempo real que se sienten más como una aplicación de chat que como un foro tradicional. Con más de 15.000 estrellas en GitHub, es utilizada por proyectos de software, instituciones educativas, comunidades de gamers y empresas para el debate, el soporte y el intercambio de conocimientos.
Alojar NodeBB en tu propio VPS te da la propiedad total de los datos de tu comunidad, elimina las tarifas por usuario y te permite personalizar la plataforma con cientos de plugins de la comunidad, todo respaldado por PostgreSQL para un almacenamiento confiable y escalable.
Funciones principales de NodeBB
Discusiones en tiempo real
El streaming potenciado por WebSocket entrega nuevas publicaciones, respuestas y notificaciones al instante sin necesidad de recargar la página, manteniendo las conversaciones fluyendo de forma natural.
Ecosistema de plugins
Cientos de plugins de la comunidad agregan SSO, gamificación, integraciones y funciones personalizadas para que puedas adaptar el foro a las necesidades exactas de tu comunidad.
Herramientas de moderación
El sistema de reputación integrado, las colas de publicaciones y los controles de moderación completos te ayudan a mantener una comunidad saludable con un esfuerzo manual mínimo.
Temas optimizados para móviles
Los temas adaptables y personalizables garantizan que los miembros tengan una excelente experiencia en escritorio y móvil sin ninguna configuración adicional.
SSO e inicio de sesión con redes sociales
Integrá con proveedores de identidad existentes a través de plugins de SSO para que los miembros de la comunidad puedan iniciar sesión con sus cuentas existentes y vos mantengas una gestión de usuarios centralizada.
¿Por qué ejecutar NodeBB en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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