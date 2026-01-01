NodeBB es una plataforma de foro comunitario de próxima generación, desarrollada con Node.js y WebSockets, que ofrece debates en tiempo real que se sienten más como una aplicación de chat que como un foro tradicional. Con más de 15.000 estrellas en GitHub, es utilizada por proyectos de software, instituciones educativas, comunidades de gamers y empresas para el debate, el soporte y el intercambio de conocimientos.

Alojar NodeBB en tu propio VPS te da la propiedad total de los datos de tu comunidad, elimina las tarifas por usuario y te permite personalizar la plataforma con cientos de plugins de la comunidad, todo respaldado por PostgreSQL para un almacenamiento confiable y escalable.