OpenSearch es una suite de búsqueda y análisis de código abierto, impulsada por la comunidad, fork de Elasticsearch 7.10.2 para mantener una alternativa verdaderamente abierta bajo la licencia Apache 2.0. Ofrece búsqueda de texto completo, análisis de datos de logs y eventos, monitoreo del rendimiento de aplicaciones y análisis de seguridad a través de una arquitectura distribuida y escalable, todo sin restricciones de licencias propietarias.

Esta plantilla despliega tanto OpenSearch como OpenSearch Dashboards con autenticación habilitada, brindándote una plataforma de búsqueda completa desde el primer día. El autoalojamiento significa que todos los datos indexados y las consultas de búsqueda permanecen en tu propia infraestructura, lo cual es esencial para organizaciones con requisitos de residencia de datos o que manejan información sensible. Nota: requiere como mínimo 4 GB de RAM y el inicio puede demorar entre 2 y 5 minutos.