Implementá OpenSearch en una instalación en un clic.
Motor de búsqueda y métricas bajo la licencia Apache 2.0, con OpenSearch Dashboards para visualización de datos y análisis de logs.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con OpenSearch
OpenSearch es una suite de búsqueda y análisis de código abierto, impulsada por la comunidad, fork de Elasticsearch 7.10.2 para mantener una alternativa verdaderamente abierta bajo la licencia Apache 2.0. Ofrece búsqueda de texto completo, análisis de datos de logs y eventos, monitoreo del rendimiento de aplicaciones y análisis de seguridad a través de una arquitectura distribuida y escalable, todo sin restricciones de licencias propietarias.
Esta plantilla despliega tanto OpenSearch como OpenSearch Dashboards con autenticación habilitada, brindándote una plataforma de búsqueda completa desde el primer día. El autoalojamiento significa que todos los datos indexados y las consultas de búsqueda permanecen en tu propia infraestructura, lo cual es esencial para organizaciones con requisitos de residencia de datos o que manejan información sensible. Nota: requiere como mínimo 4 GB de RAM y el inicio puede demorar entre 2 y 5 minutos.
Funciones principales de OpenSearch
Búsqueda de texto completo
DSL de consulta avanzada con puntuación de relevancia, navegación facetada e indexación en tiempo real para resultados de búsqueda rápidos y precisos.
OpenSearch Dashboards
La capa de visualización incluida te permite crear paneles interactivos, ejecutar consultas y explorar datos sin herramientas adicionales.
Análisis de registros
Ingerí y analizá logs de aplicaciones e infraestructura en tiempo real para detectar anomalías y solucionar incidentes más rápido.
Licencia Apache 2.0
Sin restricciones comerciales ni cambios de licencia sorpresivos — usá, modificá y distribuí OpenSearch libremente.
Detección de anomalías
La detección de anomalías integrada, impulsada por ML, y las alertas configurables ayudan a detectar problemas antes de que los usuarios los reporten.
¿Por qué ejecutar OpenSearch en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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