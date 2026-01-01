Implementá OneDev con una instalación en 1 clic.
Plataforma DevOps todo en uno autoalojada con hosting Git, pipelines de CI/CD, tableros kanban y un registro de paquetes.
Elegí un plan VPS para OneDev
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con OneDev
OneDev es una plataforma DevOps autoalojada integral que integra hosting de Git, automatización de CI/CD, seguimiento de issues, tableros kanban y un registro de paquetes en una sola aplicación. Su constructor visual de pipelines y las funciones de inteligencia de código lo hacen accesible para desarrolladores sin conocimientos profundos de DevOps, mientras que el lenguaje de consulta avanzado les da a los usuarios avanzados un control preciso sobre las builds, los issues y los commits.
Autoalojar OneDev en tu VPS implica desarrolladores ilimitados a un costo de infraestructura fijo, con la propiedad total de tu código fuente y artefactos de build. Esta plantilla incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos confiable y acceso al socket de Docker para que OneDev pueda ejecutar trabajos de CI/CD directamente en tu servidor.
Funciones principales de OneDev
Hosting de Git y Revisión de Código
Servidor Git completo con visualización avanzada de diferencias, protección de ramas y controles de estrategia de fusión para una revisión de código estructurada.
Constructor Visual de CI/CD
Construya y visualice pipelines sin escribir YAML desde cero — arrastre y suelte pasos con exportación completa de YAML para control de versiones.
Kanban & Seguimiento de incidencias
Tableros Kanban integrados y un gestor de incidencias con campos personalizados y un lenguaje de consulta avanzado para un filtrado preciso.
Registro de Paquetes
Aloje imágenes Docker y otros artefactos de compilación en el registro integrado junto a su código y pipelines.
Inteligencia de Código
La navegación de símbolos y la búsqueda semántica de código ayudan a los desarrolladores a entender bases de código desconocidas más rápido.
¿Por qué ejecutar OneDev en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.