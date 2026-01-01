OneDev es una plataforma DevOps autoalojada integral que integra hosting de Git, automatización de CI/CD, seguimiento de issues, tableros kanban y un registro de paquetes en una sola aplicación. Su constructor visual de pipelines y las funciones de inteligencia de código lo hacen accesible para desarrolladores sin conocimientos profundos de DevOps, mientras que el lenguaje de consulta avanzado les da a los usuarios avanzados un control preciso sobre las builds, los issues y los commits.

Autoalojar OneDev en tu VPS implica desarrolladores ilimitados a un costo de infraestructura fijo, con la propiedad total de tu código fuente y artefactos de build. Esta plantilla incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos confiable y acceso al socket de Docker para que OneDev pueda ejecutar trabajos de CI/CD directamente en tu servidor.