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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Data Centers en todo el mundo
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con OneDev

OneDev es una plataforma DevOps autoalojada integral que integra hosting de Git, automatización de CI/CD, seguimiento de issues, tableros kanban y un registro de paquetes en una sola aplicación. Su constructor visual de pipelines y las funciones de inteligencia de código lo hacen accesible para desarrolladores sin conocimientos profundos de DevOps, mientras que el lenguaje de consulta avanzado les da a los usuarios avanzados un control preciso sobre las builds, los issues y los commits.

Autoalojar OneDev en tu VPS implica desarrolladores ilimitados a un costo de infraestructura fijo, con la propiedad total de tu código fuente y artefactos de build. Esta plantilla incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos confiable y acceso al socket de Docker para que OneDev pueda ejecutar trabajos de CI/CD directamente en tu servidor.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de OneDev

Hosting de Git y Revisión de Código

Servidor Git completo con visualización avanzada de diferencias, protección de ramas y controles de estrategia de fusión para una revisión de código estructurada.

Constructor Visual de CI/CD

Construya y visualice pipelines sin escribir YAML desde cero — arrastre y suelte pasos con exportación completa de YAML para control de versiones.

Kanban & Seguimiento de incidencias

Tableros Kanban integrados y un gestor de incidencias con campos personalizados y un lenguaje de consulta avanzado para un filtrado preciso.

Registro de Paquetes

Aloje imágenes Docker y otros artefactos de compilación en el registro integrado junto a su código y pipelines.

Inteligencia de Código

La navegación de símbolos y la búsqueda semántica de código ayudan a los desarrolladores a entender bases de código desconocidas más rápido.

¿Por qué ejecutar OneDev en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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