Implementá SerpBear con un solo clic.
Rastreador de ranking de motores de búsqueda autohospedado para monitorear posiciones de palabras clave en Google, Bing y otros motores.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con SerpBear
SerpBear es un rastreador de ranking SEO autoalojado de código abierto que monitorea cómo tus dominios se posicionan para las palabras clave elegidas en Google, Bing, Yahoo, Yandex y DuckDuckGo. Obtiene las posiciones diarias en los resultados de búsqueda (SERP), grafica el historial de ranking y muestra los movimientos para que puedas reaccionar a los cambios de algoritmo, las actualizaciones de contenido y la actividad de la competencia sin pagar tarifas por palabra clave a un servicio SaaS de seguimiento de ranking.
Alojar SerpBear en tu propio VPS te brinda dominios y palabras clave ilimitados, integración opcional con Google Search Console para impresiones y clics, y notificaciones por correo electrónico o webhook cuando cambian los rankings. Los datos residen en tu infraestructura, por lo que los archivos históricos de ranking permanecen tuyos en lugar de desaparecer cuando vence una suscripción SaaS.
Funciones principales de SerpBear
Seguimiento multimotor
Rastree las posiciones de palabras clave en Google, Bing, Yahoo, Yandex y DuckDuckGo desde un único panel de control con gráficos de historial por palabra clave.
Integración de Search Console
La conexión opcional con Google Search Console agrega impresiones, tasas de clics y datos de descubrimiento a cada palabra clave rastreada.
SERPs móviles y de escritorio
Usá rastreadores separados para SERPs móviles y de escritorio para detectar diferencias de ranking específicas de cada dispositivo que influyen en el tráfico real.
Segmentación por país y ciudad
Configure cada palabra clave con el país, idioma y ciudad de destino para reflejar resultados de búsqueda localizados en lugar de una única vista global.
Notificaciones y exportaciones
Las notificaciones por correo electrónico y webhook se activan con los cambios de ranking, y las exportaciones CSV alimentan paneles externos o informes de clientes sin copiar y pegar manualmente.
Palabras clave ilimitadas
Sin precios por palabra clave — rastreá tantos dominios y palabras clave como los recursos de tu VPS lo permitan sin escalar los niveles de suscripción.
¿Por qué ejecutar SerpBear en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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