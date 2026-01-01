SerpBear es un rastreador de ranking SEO autoalojado de código abierto que monitorea cómo tus dominios se posicionan para las palabras clave elegidas en Google, Bing, Yahoo, Yandex y DuckDuckGo. Obtiene las posiciones diarias en los resultados de búsqueda (SERP), grafica el historial de ranking y muestra los movimientos para que puedas reaccionar a los cambios de algoritmo, las actualizaciones de contenido y la actividad de la competencia sin pagar tarifas por palabra clave a un servicio SaaS de seguimiento de ranking.

Alojar SerpBear en tu propio VPS te brinda dominios y palabras clave ilimitados, integración opcional con Google Search Console para impresiones y clics, y notificaciones por correo electrónico o webhook cuando cambian los rankings. Los datos residen en tu infraestructura, por lo que los archivos históricos de ranking permanecen tuyos en lugar de desaparecer cuando vence una suscripción SaaS.