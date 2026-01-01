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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Mayan EDMS

Mayan EDMS es un sistema de gestión documental de nivel empresarial, gratuito y de código abierto, que captura, almacena, organiza y recupera los documentos de su organización a través de una interfaz web limpia. Construido sobre Django y utilizado en organizaciones de salud, legales, gubernamentales y financieras en todo el mundo, Mayan ofrece OCR, búsqueda de texto completo, flujos de trabajo automatizados, control de acceso basado en roles de grano fino, historial de versiones y gabinetes impulsados por metadatos — características que se encuentran típicamente en productos DMS comerciales que cuestan miles de dólares por usuario.

Alojar Mayan EDMS en su propio VPS mantiene cada documento, registro de auditoría y flujo de trabajo dentro de su infraestructura en lugar de pasar por un SaaS de terceros. Los documentos se almacenan cifrados en reposo, y el rico sistema de permisos le permite separar la visibilidad entre departamentos, clientes o alcances de cumplimiento.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Mayan EDMS

OCR y búsqueda de texto completo

El OCR integrado extrae texto de PDFs escaneados e imágenes, indexando cada palabra para una búsqueda de texto completo instantánea en toda la biblioteca de documentos.

Flujos de trabajo automatizados

Definí flujos de aprobación de múltiples pasos con enrutamiento condicional, revisión paralela y acciones activadas ante las transiciones de estado del documento.

Permisos basados en roles

El control de acceso granular a nivel de documento, gabinete y tipo de metadatos le permite separar la visibilidad por departamento, cliente o alcance de cumplimiento.

Gabinetes y metadatos

Organice documentos en gabinetes jerárquicos con campos de metadatos personalizados, reglas de archivo inteligentes y filtrado basado en etiquetas para una recuperación rápida.

Historial de versiones y registro de auditoría

Cada carga, edición, comentario y visualización está versionado y auditado, proporcionando una cadena de custodia completa para el cumplimiento y los requisitos regulatorios.

REST API e integraciones

Un sistema integral de API REST y webhooks facilita la integración de Mayan con los sistemas CRM, ERP y plataformas de firma electrónica existentes.

¿Por qué ejecutar Mayan EDMS en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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