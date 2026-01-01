Instalá Mayan EDMS en un clic.
Gestión documental empresarial de código abierto con OCR, búsqueda de texto completo, flujos de trabajo, permisos basados en roles y control de versiones.
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Lo que podés crear con Mayan EDMS
Mayan EDMS es un sistema de gestión documental de nivel empresarial, gratuito y de código abierto, que captura, almacena, organiza y recupera los documentos de su organización a través de una interfaz web limpia. Construido sobre Django y utilizado en organizaciones de salud, legales, gubernamentales y financieras en todo el mundo, Mayan ofrece OCR, búsqueda de texto completo, flujos de trabajo automatizados, control de acceso basado en roles de grano fino, historial de versiones y gabinetes impulsados por metadatos — características que se encuentran típicamente en productos DMS comerciales que cuestan miles de dólares por usuario.
Alojar Mayan EDMS en su propio VPS mantiene cada documento, registro de auditoría y flujo de trabajo dentro de su infraestructura en lugar de pasar por un SaaS de terceros. Los documentos se almacenan cifrados en reposo, y el rico sistema de permisos le permite separar la visibilidad entre departamentos, clientes o alcances de cumplimiento.
Funciones principales de Mayan EDMS
OCR y búsqueda de texto completo
El OCR integrado extrae texto de PDFs escaneados e imágenes, indexando cada palabra para una búsqueda de texto completo instantánea en toda la biblioteca de documentos.
Flujos de trabajo automatizados
Definí flujos de aprobación de múltiples pasos con enrutamiento condicional, revisión paralela y acciones activadas ante las transiciones de estado del documento.
Permisos basados en roles
El control de acceso granular a nivel de documento, gabinete y tipo de metadatos le permite separar la visibilidad por departamento, cliente o alcance de cumplimiento.
Gabinetes y metadatos
Organice documentos en gabinetes jerárquicos con campos de metadatos personalizados, reglas de archivo inteligentes y filtrado basado en etiquetas para una recuperación rápida.
Historial de versiones y registro de auditoría
Cada carga, edición, comentario y visualización está versionado y auditado, proporcionando una cadena de custodia completa para el cumplimiento y los requisitos regulatorios.
REST API e integraciones
Un sistema integral de API REST y webhooks facilita la integración de Mayan con los sistemas CRM, ERP y plataformas de firma electrónica existentes.
¿Por qué ejecutar Mayan EDMS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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