Mayan EDMS es un sistema de gestión documental de nivel empresarial, gratuito y de código abierto, que captura, almacena, organiza y recupera los documentos de su organización a través de una interfaz web limpia. Construido sobre Django y utilizado en organizaciones de salud, legales, gubernamentales y financieras en todo el mundo, Mayan ofrece OCR, búsqueda de texto completo, flujos de trabajo automatizados, control de acceso basado en roles de grano fino, historial de versiones y gabinetes impulsados por metadatos — características que se encuentran típicamente en productos DMS comerciales que cuestan miles de dólares por usuario.

Alojar Mayan EDMS en su propio VPS mantiene cada documento, registro de auditoría y flujo de trabajo dentro de su infraestructura en lugar de pasar por un SaaS de terceros. Los documentos se almacenan cifrados en reposo, y el rico sistema de permisos le permite separar la visibilidad entre departamentos, clientes o alcances de cumplimiento.