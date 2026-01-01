Bluesky PDS (Servidor de Datos Personales) es el componente fundamental para participar en la red social Bluesky bajo tus propios términos. Construido sobre el Protocolo AT, almacena tu grafo social, publicaciones y medios, gestiona tu identidad descentralizada (DID) y se sincroniza con la red Bluesky más amplia, todo sin depender de ninguna empresa o plataforma única.

Ejecutar tu propio PDS significa que tu contenido y las relaciones con tus seguidores son portátiles: si alguna vez cambias de proveedor de hosting, tus datos se mueven contigo. Esta implementación incluye almacenamiento persistente, la herramienta de gestión pdsadmin y una integración completa con los servicios de retransmisión y vista de aplicaciones de Bluesky para que puedas usar cualquier cliente compatible con Bluesky inmediatamente después de la configuración.