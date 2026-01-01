Implementá Bluesky PDS con instalación de un clic.
Servidor de Datos Personales autoalojado para la red Bluesky, otorgándote la propiedad total de tu identidad social y contenido.
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Lo que podés crear con Bluesky PDS
Bluesky PDS (Servidor de Datos Personales) es el componente fundamental para participar en la red social Bluesky bajo tus propios términos. Construido sobre el Protocolo AT, almacena tu grafo social, publicaciones y medios, gestiona tu identidad descentralizada (DID) y se sincroniza con la red Bluesky más amplia, todo sin depender de ninguna empresa o plataforma única.
Ejecutar tu propio PDS significa que tu contenido y las relaciones con tus seguidores son portátiles: si alguna vez cambias de proveedor de hosting, tus datos se mueven contigo. Esta implementación incluye almacenamiento persistente, la herramienta de gestión pdsadmin y una integración completa con los servicios de retransmisión y vista de aplicaciones de Bluesky para que puedas usar cualquier cliente compatible con Bluesky inmediatamente después de la configuración.
Funciones principales de Bluesky PDS
Propiedad completa de los datos
Tus publicaciones, me gusta y grafo social se almacenan en tu propio servidor bajo el Protocolo AT, lo que los hace completamente portátiles e independientes de cualquier plataforma única.
Identidad Descentralizada
El PDS gestiona tu DID (Identificador Descentralizado), otorgándote una identidad persistente y autosoberana que no puede ser revocada por un servicio de terceros.
Nombres de Dominio Personalizados
Aloja tu handle de Bluesky en tu propio dominio, reforzando tu identidad y haciendo que tu presencia sea inconfundiblemente tuya.
Compatibilidad completa de red
Se sincroniza automáticamente con el relay de Bluesky para que tu contenido aparezca en el feed global y sea accesible desde cualquier cliente o aplicación de Bluesky.
Herramientas de administración integradas
La herramienta pdsadmin incluida le permite administrar cuentas, rotar claves y manejar tareas de administración del servidor directamente desde la línea de comandos.
¿Por qué ejecutar Bluesky PDS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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