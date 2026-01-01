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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con EmailEngine

EmailEngine es un servicio autoalojado que se conecta a buzones IMAP y SMTP —incluyendo Gmail, Outlook y cualquier proveedor estándar— y expone todas las operaciones de correo electrónico a través de una única API REST. En lugar de escribir código de aplicación que se comunique directamente con IMAP, los desarrolladores registran cuentas de correo electrónico con EmailEngine y luego envían, reciben, buscan y sincronizan correos electrónicos a través de puntos finales HTTP limpios.

Alojar EmailEngine en tu propio VPS mantiene las credenciales de las cuentas de correo electrónico y los datos de los mensajes dentro de tu propia infraestructura. EmailEngine gestiona la reconexión, el cifrado de credenciales y la entrega de webhooks para que el código de la aplicación se centre en la lógica de negocio en lugar de en el manejo del protocolo de correo electrónico. Se incluye una prueba de 14 días; se requiere una licencia para su uso continuo en producción.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de EmailEngine

API REST unificada de correo electrónico

Accedé a todas las operaciones IMAP y SMTP — enviar, recibir, buscar, sincronizar — a través de un único endpoint HTTP sin importar el proveedor de correo electrónico.

Gestión de múltiples cuentas

Registrá múltiples cuentas de correo electrónico de cualquier proveedor y gestioná todas las bandejas de entrada a través de una API consistente sin trabajo de integración por proveedor.

Entrega de eventos de Webhook

Recibí notificaciones HTTP en tiempo real cuando lleguen nuevos correos electrónicos, se lean mensajes o cambie el estado del buzón, sin necesidad de consultar constantemente.

Cifrado de credenciales

Todas las contraseñas de cuentas de correo electrónico almacenadas y los tokens OAuth se cifran usando la clave secreta maestra que configurás al momento del despliegue.

Proxy de envío SMTP

Enviar correos electrónicos en nombre de cuentas registradas a través de un proxy SMTP integrado sin exponer credenciales en bruto a los servicios de envío.

¿Por qué ejecutar EmailEngine en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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