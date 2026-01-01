Implementá EmailEngine con una instalación de un clic.
API de correo electrónico autoalojada que conecta cuentas IMAP y SMTP y las expone como una interfaz REST unificada.
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Lo que podés crear con EmailEngine
EmailEngine es un servicio autoalojado que se conecta a buzones IMAP y SMTP —incluyendo Gmail, Outlook y cualquier proveedor estándar— y expone todas las operaciones de correo electrónico a través de una única API REST. En lugar de escribir código de aplicación que se comunique directamente con IMAP, los desarrolladores registran cuentas de correo electrónico con EmailEngine y luego envían, reciben, buscan y sincronizan correos electrónicos a través de puntos finales HTTP limpios.
Alojar EmailEngine en tu propio VPS mantiene las credenciales de las cuentas de correo electrónico y los datos de los mensajes dentro de tu propia infraestructura. EmailEngine gestiona la reconexión, el cifrado de credenciales y la entrega de webhooks para que el código de la aplicación se centre en la lógica de negocio en lugar de en el manejo del protocolo de correo electrónico. Se incluye una prueba de 14 días; se requiere una licencia para su uso continuo en producción.
Funciones principales de EmailEngine
API REST unificada de correo electrónico
Accedé a todas las operaciones IMAP y SMTP — enviar, recibir, buscar, sincronizar — a través de un único endpoint HTTP sin importar el proveedor de correo electrónico.
Gestión de múltiples cuentas
Registrá múltiples cuentas de correo electrónico de cualquier proveedor y gestioná todas las bandejas de entrada a través de una API consistente sin trabajo de integración por proveedor.
Entrega de eventos de Webhook
Recibí notificaciones HTTP en tiempo real cuando lleguen nuevos correos electrónicos, se lean mensajes o cambie el estado del buzón, sin necesidad de consultar constantemente.
Cifrado de credenciales
Todas las contraseñas de cuentas de correo electrónico almacenadas y los tokens OAuth se cifran usando la clave secreta maestra que configurás al momento del despliegue.
Proxy de envío SMTP
Enviar correos electrónicos en nombre de cuentas registradas a través de un proxy SMTP integrado sin exponer credenciales en bruto a los servicios de envío.
¿Por qué ejecutar EmailEngine en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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