Implementá PowerDNS-Admin con instalación en 1 clic.
Interfaz web moderna para gestionar zonas de PowerDNS, registros, usuarios y control de acceso desde un único panel de control.
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Lo que podés crear con PowerDNS-Admin
PowerDNS-Admin es una interfaz web de código abierto para el servidor DNS autoritativo PowerDNS, que te brinda una interfaz de usuario amigable para administrar zonas DNS directas e inversas, registros, plantillas y claves DNSSEC sin editar archivos de configuración ni crear llamadas a la API manualmente. Soporta control de acceso basado en roles, permisos por zona, registro de actividad y autenticación a través de LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) y cuentas locales integradas con autenticación de dos factores opcional.
Esta plantilla agrupa PowerDNS-Admin junto con un servidor autoritativo PowerDNS y un backend MariaDB, para que obtengas una pila de alojamiento DNS completamente integrada en tu propio VPS. El autoalojamiento coloca tus servidores de nombres, datos de zona y API de DNS completamente en una infraestructura que vos controlás, sin tarifas por zona y sin un proveedor de DNS de terceros involucrado.
Funciones principales de PowerDNS-Admin
Gestión de zonas
Crear, editar y eliminar zonas y registros DNS directos e inversos a través de un panel web limpio en lugar de editar archivos de zona o llamar a APIs en crudo.
Servidor PowerDNS incluido
Incluye un servidor autoritativo PowerDNS listo para usar con la API HTTP habilitada y preconfigurado con la interfaz de administración, para que la pila esté operativa de inmediato.
Control de acceso basado en roles
Asignar administradores, operadores y usuarios a nivel de zona con permisos granulares por zona para que los equipos puedan gestionar el DNS sin compartir una única cuenta de superadministrador.
Autenticación empresarial
Intégrese con sistemas de identidad existentes como LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), y autenticación de dos factores TOTP opcional para cuentas locales.
Registro de actividad y auditoría
Cada cambio de zona y registro se registra con el usuario responsable, brindándote un historial de auditoría completo para el cumplimiento y la resolución de incidentes.
Plantillas de zona e IDN
Las plantillas de zona reutilizables aceleran la incorporación de nuevos dominios, mientras que el soporte completo de IDN y Punycode cubre los nombres de dominio internacionalizados sin conversión manual.
¿Por qué ejecutar PowerDNS-Admin en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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