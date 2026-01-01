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Lo que podés crear con PowerDNS-Admin

PowerDNS-Admin es una interfaz web de código abierto para el servidor DNS autoritativo PowerDNS, que te brinda una interfaz de usuario amigable para administrar zonas DNS directas e inversas, registros, plantillas y claves DNSSEC sin editar archivos de configuración ni crear llamadas a la API manualmente. Soporta control de acceso basado en roles, permisos por zona, registro de actividad y autenticación a través de LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) y cuentas locales integradas con autenticación de dos factores opcional.

Esta plantilla agrupa PowerDNS-Admin junto con un servidor autoritativo PowerDNS y un backend MariaDB, para que obtengas una pila de alojamiento DNS completamente integrada en tu propio VPS. El autoalojamiento coloca tus servidores de nombres, datos de zona y API de DNS completamente en una infraestructura que vos controlás, sin tarifas por zona y sin un proveedor de DNS de terceros involucrado.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de PowerDNS-Admin

Gestión de zonas

Crear, editar y eliminar zonas y registros DNS directos e inversos a través de un panel web limpio en lugar de editar archivos de zona o llamar a APIs en crudo.

Servidor PowerDNS incluido

Incluye un servidor autoritativo PowerDNS listo para usar con la API HTTP habilitada y preconfigurado con la interfaz de administración, para que la pila esté operativa de inmediato.

Control de acceso basado en roles

Asignar administradores, operadores y usuarios a nivel de zona con permisos granulares por zona para que los equipos puedan gestionar el DNS sin compartir una única cuenta de superadministrador.

Autenticación empresarial

Intégrese con sistemas de identidad existentes como LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), y autenticación de dos factores TOTP opcional para cuentas locales.

Registro de actividad y auditoría

Cada cambio de zona y registro se registra con el usuario responsable, brindándote un historial de auditoría completo para el cumplimiento y la resolución de incidentes.

Plantillas de zona e IDN

Las plantillas de zona reutilizables aceleran la incorporación de nuevos dominios, mientras que el soporte completo de IDN y Punycode cubre los nombres de dominio internacionalizados sin conversión manual.

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