PowerDNS-Admin es una interfaz web de código abierto para el servidor DNS autoritativo PowerDNS, que te brinda una interfaz de usuario amigable para administrar zonas DNS directas e inversas, registros, plantillas y claves DNSSEC sin editar archivos de configuración ni crear llamadas a la API manualmente. Soporta control de acceso basado en roles, permisos por zona, registro de actividad y autenticación a través de LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) y cuentas locales integradas con autenticación de dos factores opcional.

Esta plantilla agrupa PowerDNS-Admin junto con un servidor autoritativo PowerDNS y un backend MariaDB, para que obtengas una pila de alojamiento DNS completamente integrada en tu propio VPS. El autoalojamiento coloca tus servidores de nombres, datos de zona y API de DNS completamente en una infraestructura que vos controlás, sin tarifas por zona y sin un proveedor de DNS de terceros involucrado.