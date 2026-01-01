Implementá Odoo con instalación en un clic.
Suite de ERP y CRM de código abierto que abarca ventas, contabilidad, inventario, e-commerce y más en una plataforma integrada.
Elegí un plan VPS para Odoo
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Odoo
Odoo es una suite integral de gestión empresarial de código abierto utilizada por más de 10 millones de usuarios en 120 países. Su diseño modular te permite empezar con las aplicaciones que necesitás — CRM, contabilidad, inventario, e-commerce o gestión de proyectos — y expandirte a medida que tu negocio crece, todo desde una única interfaz unificada.
Alojar Odoo en tu propio VPS elimina los costos de suscripción por usuario, mantiene todos tus datos empresariales bajo tu control y te da la libertad de instalar módulos e integraciones personalizadas sin restricciones. Esta plantilla incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos confiable.
Funciones principales de Odoo
CRM y Ventas Integrados
Seguí los leads, gestioná los embudos de venta y automatizá los seguimientos en un CRM que se conecta directamente con la facturación y el inventario.
E-commerce integrado
Lanzá una tienda online con un creador de páginas web con drag and drop, catálogo de productos e integraciones de pasarelas de pago.
Contabilidad y Facturación
Gestioná la facturación multidivisa, el cumplimiento fiscal y la conciliación bancaria sin una herramienta de contabilidad separada.
Stock & Fabricación
Gestionar el stock en múltiples depósitos, ejecutar flujos de trabajo MRP y hacer seguimiento de la producción con soporte para escaneo de códigos de barras.
Tienda de aplicaciones modular
Elegí entre más de 30.000 módulos de terceros para extender Odoo con flujos de trabajo específicos de la industria e integraciones.
¿Por qué ejecutar Odoo en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.