Odoo es una suite integral de gestión empresarial de código abierto utilizada por más de 10 millones de usuarios en 120 países. Su diseño modular te permite empezar con las aplicaciones que necesitás — CRM, contabilidad, inventario, e-commerce o gestión de proyectos — y expandirte a medida que tu negocio crece, todo desde una única interfaz unificada.

Alojar Odoo en tu propio VPS elimina los costos de suscripción por usuario, mantiene todos tus datos empresariales bajo tu control y te da la libertad de instalar módulos e integraciones personalizadas sin restricciones. Esta plantilla incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos confiable.