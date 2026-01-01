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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Odoo

Odoo es una suite integral de gestión empresarial de código abierto utilizada por más de 10 millones de usuarios en 120 países. Su diseño modular te permite empezar con las aplicaciones que necesitás — CRM, contabilidad, inventario, e-commerce o gestión de proyectos — y expandirte a medida que tu negocio crece, todo desde una única interfaz unificada.

Alojar Odoo en tu propio VPS elimina los costos de suscripción por usuario, mantiene todos tus datos empresariales bajo tu control y te da la libertad de instalar módulos e integraciones personalizadas sin restricciones. Esta plantilla incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos confiable.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Odoo

CRM y Ventas Integrados

Seguí los leads, gestioná los embudos de venta y automatizá los seguimientos en un CRM que se conecta directamente con la facturación y el inventario.

E-commerce integrado

Lanzá una tienda online con un creador de páginas web con drag and drop, catálogo de productos e integraciones de pasarelas de pago.

Contabilidad y Facturación

Gestioná la facturación multidivisa, el cumplimiento fiscal y la conciliación bancaria sin una herramienta de contabilidad separada.

Stock & Fabricación

Gestionar el stock en múltiples depósitos, ejecutar flujos de trabajo MRP y hacer seguimiento de la producción con soporte para escaneo de códigos de barras.

Tienda de aplicaciones modular

Elegí entre más de 30.000 módulos de terceros para extender Odoo con flujos de trabajo específicos de la industria e integraciones.

¿Por qué ejecutar Odoo en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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