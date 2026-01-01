Implementá WatchState con instalación en un clic.
Motor de sincronización autoalojado que mantiene el historial de visualización sincronizado entre los backends de Plex, Jellyfin y Emby.
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Lo que podés crear con WatchState
WatchState es una herramienta de código abierto diseñada para hogares que utilizan más de un servidor multimedia. En lugar de depender de Trakt u otros servicios de terceros, se comunica directamente con las APIs de Plex, Jellyfin y Emby para mantener los estados de reproducción, las posiciones de reanudación y el historial de visualización consistentes en cada backend que conectes.
Alojar WatchState en tu propio VPS mantiene los tokens de cuenta, los datos de visualización y el tráfico de webhooks completamente bajo tu control. El contenedor incluye una interfaz web para agregar backends, admite sincronización de muchos a muchos o unidireccional, y combina importaciones programadas con eventos de webhook en tiempo real para que los cambios se propaguen en cuestión de segundos.
Funciones principales de WatchState
Sincronización multi-backend
Sincronizá el estado de visualización de muchos a muchos o unidireccional entre servidores de Plex, Jellyfin y Emby desde un único panel de control.
Actualizaciones impulsadas por Webhooks
Recibí eventos de reproducción, pausa y scrobble directamente de cada backend para que el historial de visualización se propague en segundos en lugar de esperar un escaneo.
Identidades multiusuario
Mapear varios usuarios de diferentes servidores a identidades compartidas y mantener a cada miembro de la familia sincronizado sin cruzar historiales.
Copias de seguridad portátiles
Exportar el estado completo de reproducción de cada backend a un formato portable que podrás restaurar más tarde o migrar a un servidor diferente.
Controles de paridad de la biblioteca
Detectar entradas no coincidentes, mal emparejadas u obsoletas y mostrar las diferencias entre los backends para que puedas corregir los metadatos antes de que causen conflictos de sincronización.
Coincidencia de ruta
Emparejar elementos por rutas de medios compartidas cuando los IDs externos faltan o no son confiables, ideal para bibliotecas distribuidas en múltiples backends.
¿Por qué ejecutar WatchState en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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