Implementá FeatBit con instalación en un clic.
Plataforma de bandera de características y experimentación de código abierto, construida como una alternativa autoalojada a LaunchDarkly.
Elegí un plan VPS para FeatBit
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con FeatBit
FeatBit es una plataforma de gestión de características de nivel empresarial que permite a los equipos de ingeniería implementar código detrás de feature flags, ejecutar lanzamientos porcentuales, segmentar usuarios específicos y revertir instantáneamente sin volver a desplegar. Los SDK nativos para diez lenguajes populares y un servidor de evaluación en tiempo real mantienen los cambios de las flags sincronizados entre los clientes en menos de un segundo.
Alojar FeatBit en tu propio VPS mantiene las configuraciones de las flags, las reglas de segmentación de usuarios y los registros de auditoría dentro de la infraestructura que controlás, sin tarifas por usuario y sin cuotas de evaluación mensuales. El despliegue incluye la interfaz de usuario de gestión, la API, el servidor de evaluación, el servicio de análisis y PostgreSQL preconfigurados detrás de HTTPS.
Funciones principales de FeatBit
Transmisión de banderas en tiempo real
Un servidor de evaluación dedicado envía actualizaciones de flags a los SDKs a través de WebSockets para que los cambios surtan efecto en los clientes en milisegundos al cambiar su estado.
Lanzamientos dirigidos a usuarios
Desplegá funcionalidades por porcentaje, atributo de usuario o segmento nombrado, y combiná reglas para controlar los lanzamientos para cohortes específicas antes de que sean globales.
Experimentos A/B nativos
Vincule las variaciones de las banderas a las métricas del producto y ejecute experimentos de principio a fin con analíticas incorporadas, eliminando la necesidad de una herramienta de experimentación separada.
Diez SDKs oficiales
Los SDKs de servidor y cliente para JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android e iOS integran flags en cualquier stack de producción.
Registro de auditoría e historial
Cada cambio de bandera, segmento y regla se registra con el actor, la marca de tiempo y el diff, lo que facilita las reversiones y las revisiones de cumplimiento.
Definición del alcance del proyecto y del entorno
Organizá las flags en proyectos con entornos de desarrollo, staging y producción aislados, cada uno con sus propias claves de SDK y reglas de segmentación.
¿Por qué ejecutar FeatBit en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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