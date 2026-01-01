FeatBit es una plataforma de gestión de características de nivel empresarial que permite a los equipos de ingeniería implementar código detrás de feature flags, ejecutar lanzamientos porcentuales, segmentar usuarios específicos y revertir instantáneamente sin volver a desplegar. Los SDK nativos para diez lenguajes populares y un servidor de evaluación en tiempo real mantienen los cambios de las flags sincronizados entre los clientes en menos de un segundo.

Alojar FeatBit en tu propio VPS mantiene las configuraciones de las flags, las reglas de segmentación de usuarios y los registros de auditoría dentro de la infraestructura que controlás, sin tarifas por usuario y sin cuotas de evaluación mensuales. El despliegue incluye la interfaz de usuario de gestión, la API, el servidor de evaluación, el servicio de análisis y PostgreSQL preconfigurados detrás de HTTPS.