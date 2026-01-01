Implementá Xibo CMS con instalación de un clic.
CMS de señalización digital de código abierto para programar diseños y medios en redes de pantallas desde un servidor central.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Xibo CMS
Xibo CMS es una plataforma de señalización digital madura y completamente de código abierto, utilizada para diseñar diseños, organizar bibliotecas de medios y programar contenido en flotas de pantallas — desde una única pantalla de lobby hasta miles de puntos finales en todo el país. El CMS gestiona usuarios, permisos, campañas, segmentación horaria y reportes de prueba de reproducción, mientras que los ligeros Xibo Players que se ejecutan en Android, webOS, Tizen, Linux o Windows renderizan el contenido en pantalla.
Alojar Xibo CMS en tu propio VPS mantiene los horarios, el análisis de audiencia y los activos multimedia bajo tu control, sin tarifas SaaS por pantalla. Esta plantilla incluye el CMS con MySQL, el relé de mensajes XMR para el control de reproductores en tiempo real, Memcached para el almacenamiento en caché y QuickChart para gráficos incrustados — todo interconectado y expuesto a través del proxy inverso Traefik preinstalado con HTTPS automático.
Funciones principales de Xibo CMS
Diseñador de maquetación
Cree diseños multizona mezclando imágenes, videos, páginas web, RSS, teletipos y widgets usando un editor visual de arrastrar y soltar en el navegador.
Programación y segmentación por franjas horarias
Programar campañas por rango de fechas, hora del día, día de la semana, recurrencia o prioridad — incluyendo reproducción geolocalizada y activada por eventos.
Gestión de grupos de visualización
Organice cientos o miles de pantallas en grupos y etiquetas, luego envíe diferentes programaciones a cada segmento desde una consola central.
Control del jugador en tiempo real
El relé de mensajes XMR incluido envía cambios de diseño, solicitudes de captura de pantalla y comandos a los jugadores conectados en el momento en que publicás.
Reportes de prueba de reproducción
Capture estadísticas de reproducción por pantalla para cumplimiento y conciliación de anuncios, con informes exportables como CSV o representados como gráficos.
Jugadores multiplataforma
Emparejá el CMS con Xibo Players gratuitos o con licencia en Android, webOS, Tizen, Linux y Windows para controlar prácticamente cualquier hardware de señalización.
¿Por qué ejecutar Xibo CMS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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