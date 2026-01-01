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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

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Lo que podés crear con Xibo CMS

Xibo CMS es una plataforma de señalización digital madura y completamente de código abierto, utilizada para diseñar diseños, organizar bibliotecas de medios y programar contenido en flotas de pantallas — desde una única pantalla de lobby hasta miles de puntos finales en todo el país. El CMS gestiona usuarios, permisos, campañas, segmentación horaria y reportes de prueba de reproducción, mientras que los ligeros Xibo Players que se ejecutan en Android, webOS, Tizen, Linux o Windows renderizan el contenido en pantalla.

Alojar Xibo CMS en tu propio VPS mantiene los horarios, el análisis de audiencia y los activos multimedia bajo tu control, sin tarifas SaaS por pantalla. Esta plantilla incluye el CMS con MySQL, el relé de mensajes XMR para el control de reproductores en tiempo real, Memcached para el almacenamiento en caché y QuickChart para gráficos incrustados — todo interconectado y expuesto a través del proxy inverso Traefik preinstalado con HTTPS automático.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Xibo CMS

Diseñador de maquetación

Cree diseños multizona mezclando imágenes, videos, páginas web, RSS, teletipos y widgets usando un editor visual de arrastrar y soltar en el navegador.

Programación y segmentación por franjas horarias

Programar campañas por rango de fechas, hora del día, día de la semana, recurrencia o prioridad — incluyendo reproducción geolocalizada y activada por eventos.

Gestión de grupos de visualización

Organice cientos o miles de pantallas en grupos y etiquetas, luego envíe diferentes programaciones a cada segmento desde una consola central.

Control del jugador en tiempo real

El relé de mensajes XMR incluido envía cambios de diseño, solicitudes de captura de pantalla y comandos a los jugadores conectados en el momento en que publicás.

Reportes de prueba de reproducción

Capture estadísticas de reproducción por pantalla para cumplimiento y conciliación de anuncios, con informes exportables como CSV o representados como gráficos.

Jugadores multiplataforma

Emparejá el CMS con Xibo Players gratuitos o con licencia en Android, webOS, Tizen, Linux y Windows para controlar prácticamente cualquier hardware de señalización.

¿Por qué ejecutar Xibo CMS en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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