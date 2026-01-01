CloudBeaver es una aplicación de gestión de bases de datos basada en la web, desarrollada por el equipo detrás del popular cliente de escritorio DBeaver. Lleva la administración de bases de datos de nivel profesional a cualquier navegador, permitiendo a los equipos consultar, visualizar y gestionar múltiples sistemas de bases de datos desde una única interfaz sin necesidad de instalar software de escritorio en cada máquina.

Alojar CloudBeaver en tu propio VPS mantiene las credenciales de la base de datos y los resultados de las consultas dentro de tu propia red. Evitás exponer bases de datos individuales a internet público mientras le das a tu equipo acceso centralizado y controlado por roles a las bases de datos que necesitan, desde cualquier dispositivo y desde cualquier ubicación.