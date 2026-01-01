Implementar CloudBeaver con instalación en un clic.
Herramienta de gestión de bases de datos basada en la web, desarrollada por el equipo de DBeaver, compatible con PostgreSQL, MySQL, MongoDB y docenas más.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con CloudBeaver
CloudBeaver es una aplicación de gestión de bases de datos basada en la web, desarrollada por el equipo detrás del popular cliente de escritorio DBeaver. Lleva la administración de bases de datos de nivel profesional a cualquier navegador, permitiendo a los equipos consultar, visualizar y gestionar múltiples sistemas de bases de datos desde una única interfaz sin necesidad de instalar software de escritorio en cada máquina.
Alojar CloudBeaver en tu propio VPS mantiene las credenciales de la base de datos y los resultados de las consultas dentro de tu propia red. Evitás exponer bases de datos individuales a internet público mientras le das a tu equipo acceso centralizado y controlado por roles a las bases de datos que necesitan, desde cualquier dispositivo y desde cualquier ubicación.
Funciones principales de CloudBeaver
Soporte para múltiples bases de datos
Conectate a PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server y muchos más desde una interfaz unificada.
Generador visual de consultas
Creá consultas complejas con una interfaz de drag-and-drop, reduciendo errores y bajando la barrera para usuarios menos experimentados.
Control de acceso basado en roles
Gestioná los permisos de usuario a nivel de conexión para que los miembros del equipo solo vean las bases de datos a las que están autorizados a acceder.
Editor SQL avanzado
Editor completo con resaltado de sintaxis, autocompletado e historial de consultas para un trabajo diario productivo con bases de datos.
Visualización de datos
Renderizá los resultados de las consultas como gráficos y diagramas directamente en el navegador, sin necesidad de exportar a una herramienta de BI separada.
¿Por qué ejecutar CloudBeaver en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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