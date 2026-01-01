Bytebase es una plataforma DevOps de base de datos de código abierto que aplica la disciplina de ingeniería de software a la gestión de cambios de bases de datos. Mientras que la mayoría de los equipos dependen de scripts SQL ad-hoc o aprobaciones informales de DBA, Bytebase ofrece flujos de trabajo de revisión estructurados, pipelines de despliegue en múltiples entornos y más de 200 reglas de revisión de SQL integradas que reflejan cómo se despliega el código de las aplicaciones.

Soporta más de 20 sistemas de bases de datos — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake y más — desde una única interfaz web. El autoalojamiento mantiene las credenciales de la base de datos y el historial de cambios completamente dentro de tu propia infraestructura, sin que ningún servicio de terceros acceda jamás a tus esquemas o datos.