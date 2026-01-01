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Plataforma DevOps de base de datos de código abierto para revisar, aprobar e implementar cambios de esquema de forma segura en todos los entornos.
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Lo que podés crear con Bytebase
Bytebase es una plataforma DevOps de base de datos de código abierto que aplica la disciplina de ingeniería de software a la gestión de cambios de bases de datos. Mientras que la mayoría de los equipos dependen de scripts SQL ad-hoc o aprobaciones informales de DBA, Bytebase ofrece flujos de trabajo de revisión estructurados, pipelines de despliegue en múltiples entornos y más de 200 reglas de revisión de SQL integradas que reflejan cómo se despliega el código de las aplicaciones.
Soporta más de 20 sistemas de bases de datos — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake y más — desde una única interfaz web. El autoalojamiento mantiene las credenciales de la base de datos y el historial de cambios completamente dentro de tu propia infraestructura, sin que ningún servicio de terceros acceda jamás a tus esquemas o datos.
Funciones principales de Bytebase
Flujos de trabajo de cambio de base de datos
Encamine cada migración de esquema a través de pasos de revisión y aprobación configurables antes de que llegue a cualquier entorno de base de datos.
Revisión de SQL integrada
Más de 200 reglas detectan anti-patrones, índices faltantes y operaciones destructivas automáticamente antes de que se apruebe un cambio.
Integración GitOps
Vinculá Bytebase a tu repositorio de Git para que las migraciones de la base de datos sigan el mismo proceso de pull request que el código de la aplicación.
Despliegues multi-entorno
Definir pipelines ordenados para desarrollo, staging y producción con instancias de aprobación obligatorias en cada etapa.
Auditoría y cumplimiento
Cada migración y aprobación se registra en un registro inalterable con marcas de tiempo y atribución de usuario, compatible con SOC 2 y marcos similares.
¿Por qué ejecutar Bytebase en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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